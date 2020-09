Viirusehirm ja pankade kahtlased tehingud kukutavad Euroopa aktsiaid

Euroopas on paari kuu suurim börsikukkumine. Peamised aktsiaindeksid langesid täna umbes kolm protsenti.

Ka USA aktsiaturg on alustamas päeva langusega.

Euroopa Stoxx 600 aktsiaindeksis vedasid kukkumist lennukompaniide ja reisibüroode aktsiad, kirjtuab Bloomberg.

Ühendkuningriigi meditsiinijuht Chris Whitty hoiatas täna, et Suurbritannias on käes kriitiline hetk. Saksamaa tervishoiuminister ütles, et koroonaviiruse juhtumite trend paneb muretsema.

Ühendkuningriigi paljudes maailma riikides tegutseva panga HSBC aktsia kukkus 25 aasta madalaimale tasemele, kuna ICIJ raporti kohaselt on pangad saanud kasu ja teenindanud kahtlasi kundesid kaks aastakümmet. Sellist käitumist ei suutnud muuta ka USA kehtestatud trahvid.

Danske Banki aktsia langes täna 3,7 protsenti, 81,30 Taani kroonini.