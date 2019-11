Wallander: Tallink võib kvartalitulemustega positiivselt üllatada

Hiljutise analüüsi alusel paistab, et investorid on maha maganud selle, et selle aasta esimeses kvartalis seisid Tallinki laevad tavatult kaua dokis. Seetõttu näis ettevõtte poolt avaldatud pardal kulutatud summad tegelikust nõrgemad. Kui arvestada maha dokis veedetud päevad, siis esimese poolaasta pardakulutused näitasid aastaga 2,4 protsendist kasvu, erinevalt raporteeritult väikest langusest.

Kui nüüd vaadata selle aasta kolmanda kvartali naftahinna liikumisi, võib just nafta hind tuua kolmanda kvartali tulemustes positiivse üllatuse, kuigi nafta hinna mõju on raske täpselt hinnata.

Pikemas perspektiivis on Enlight Researchi hinnangul Tallinkil võimalus oma merel olevat võimekust ära kasutada ka maal asuvateks tegevusteks. Hiljutine Burger Kingi frantsiisipartneriks saamisel tuuakse toidukoht merelt maale. 2025. aastaks peaks Burger King andma 48 miljoni eurose käibe juures nelja miljoni eurose ärikasumi, mis moodustaks umbes viis protsenti Tallinki grupi kasumist.

Teine huvitav teema Tallinki puhul on reisikaubanduse turule asumine. Laevadel selliste teenuste pakkumine tähendab sügavate kogemuste omamist, mida saab kasutada ka näiteks ka lennujaamades.

Allied Market Researchi andmetel oli 2017. aastal üleilmne reisikaubanduse turu maht 75 miljardit dollarit, mis peaks 2025. aastaks kasvama 154 miljardi dollarini. See tähendaks perioodi jooksul keskmiselt kümne protsendist kasvu aastas, mis on selgelt kõrgem Tallinki pardal seni saavutatud 2-3 protsendisest kasvust. Uut Singapuri kontorit kasutatakse äritegevuse arendamise ja laienemise võimaluste uurimiseks Aasias.