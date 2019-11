15 võimalust, kuidas ennast ja teisi motiveerida

Motivatsioon on vajalik selleks, et asjad liikuma hakkaksid. Kui ei ole tahet, ei juhtu midagi. Üks parimaid võimalusi oma isikliku tulemuslikkuse parandamiseks on oma motivatsiooni juhtida ning leida isiklikud käivitajad. Kui sa suudad oma motivatsiooni juhtida, suudad ka elus ettetulevate tagasilöökidega hakkama saada, samuti ennast inspireerida ning edasi liikumiseks tee leida, endale uusi kogemusi luua ning isiksusena areneda ja kasvada, kirjutab ettevõtja ning isikliku arenu arengu koolitaja JD Meier Timesi blogis.

Siin on mõned JD Meieri motivatsioonitööriistad, mis tõesti töötavad:

1. Ühenda töö enda väärtustega

See on kõige olulisem tööriist. Kui suudad oma igapäevatöö enda väärtustega ühendada, olgu see kasvõi vähesel määral, on see juba oluline samm. Soovituste autor märgib, et tema jaoks on sellised väärtused näiteks õppimine ning areng. Ja ta leiab võimaluse igas olukorras oma oskusi parandada. Nii ei helista ta mitte lihtsalt kliendile tagasi, vaid võidab endale fänni ega täida lihtsalt ülesannet, vaid lihvib oma oskusi. Ega saa lihtsalt midagi tehtud, vaid õpib midagi uut.

2. Leia enda jaoks põhjus

Mõtle enda jaoks välja liikumapanev põhjus ning jää sellele kindlaks. Nii tõdeb autor, et kui asjad ei lähe nii nagu plaanitud, tuletab ta endale meelde, et tema eesmärk on teisi aidata ning suurepäraseks muuta ning see aitab tal taas rajale saada ning teistele oma teadmisi jagada.

3. Vajadusel muuda põhjust