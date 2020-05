18. mail! Online esinemise ABC - tasuta vebinar

Vebinaril osalemiseks vajalik eelregistreerumine SIIN.

Edu Akadeemia tegi oma esimese vebinari (veebiseminari) juba üle 6 aasta tagasi ja tänaseks on neid toimunud juba sadu. Sellel vebinaril jagavad nad parimaid teadmisi nii efektiivse esinemise, sisu kokkupanemise kui ka selle osas, et milliseid programme ja mille jaoks kasutada.

Kui on üks oskus, mis saab kõige suuremat mõju avaldada sellele, et sinuni rohkem võimalusi jõuaks, sinu sissetulekud kasvaks ja sa alanud kriisist võitjana välja tuleksid, siis on see oma teadmiste, oskuste, teenuste, toodete presenteerimine läbi video.

Miks?

Sellepärast, et kui sa oskad olla videos veenev, siis annab see sulle autoriteedi, usalduse ja mõjuvõimu, sinu ülesanne on seda heatahtlikult kasutada. Kuid sinu esimene ülesanne on omandada efektiivse ja mõjusa esinemise oskused, mõista milliseid vorme kasutada ja kuidas see võimalikult lihtsalt tehniliselt lahendada. Hea uudis on see, et kõik on õpitav ja lihtsam kui kunagi varem.

Vebinaril saad teada:

- Kuidas online's võimalikult kaasahaaravalt ja tulemuslikult esineda?

* Mis on ühist maailma tipptasemel esinejatel ja kuidas saad sina neid teadmisi rakendada?

* Olulised asjad, mida silmas pidada just online esinemisel - videod, vebinarid, online kursused jne.

- Milliseid info edastamise vorme ja millal kasutada (video, Facebook live, vebinar, online kursus, live veebikoolitus, grupi coaching) ning kuidas kokku panna sisu.

- Milliseid programme, platvorme kasutada ja kuidas? Ilma, et vajaksid suuri tehnilisi oskusi. ​​​​​​​

* Jagame sinuga 20 äpardust, mis vebinaride ja live'ide käigus on juhtunud. Paljude peale ei anna isegi tulla, kui pole seda kogenud või keegi pole öelnud, et selline asi võib juhtuda.

Vebinari läbiviija on Edu Akadeemia üks asutajatest, Roland Tokko!

Kui veel 12 aastat tagasi ei julgenud Roland oma suud avada rohkem kui kolme inimese ees, siis viimase viie aasta jooksul on ta teinud sadu esinemisi nii füüsiliselt kui ka virtuaalselt. Ta on esinejana üles astunud mitmetel suurkoolitustel (1000 - 4000 osalejat) nii Eestis kui ka välismaal ja jaganud lava selliste tegijate, nagu Robert Kiyosaki, filmitäht Jean-Claude Van Damme, Robin Sharma, Nick Vujicic, Jack Canfield jpt.