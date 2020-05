20 asja, mis online esinemisel võib valesti minna

1. Live videoülekanne jookseb kokku - Rolandi enda kogemus oli valus ja samas õpetlik, sest ta oli just korraldamas veebiseminari maailmakuulsa ettevõtja ja kinnisvarainvestori ning menukate raamatute autori Robert Kiyosakiga, kui see 4000 registreerunud vaatajaga kokku jooksis. Ro-land soovitab hoida läbi chati või teiste võimalike kanalite inimestega sidet, sest paljud arvasid, et tegemist on scami ehk pettusega, kus Robertit ennast webinari külaliseks tegelikult ei olegi. Roland tegi uue salvestuse ja saatis selle registreerunud inimestele järelkuulamiseks.

2. Webinari külaline ei tule kohale - külaliseks oli üks miljonär, kellel oli plaanis kuulajatele jagada nõuandeid, kuidas miljonäriks saada. Paraku aga juhtus külalisel arvutiga mingi apsakas ja ta ei saanudki osaleda. Vaatamata sellele läks Roland eetrisse ja pidas maha pooleteisetunnise küsi-mustele vastamise vooru.

3. Live katkeb internetiühenduse tõttu - taaskord oli tegemist webinariga, mille külaliseks oli mõeldud olema maailmakuulus kirjanik Jack Canfield, kelle raamatuid on müüdud üle poole miljardi. Roland soovitab kasutada juhtmega internetiühendust - see on kiirem ja turvalisem ning ei tohiks selliseid probleeme tekitada.

4. Küsimused saavad otsa. Roland on ka selles olukorras olnud. Ta soovitab alati rohkem küsimusi ette valmistada kui esialgu vaja läheb, siis on hea varrukast neid võtta ja ei teki ebavajalikku toppamist.

5. Arvuti- või telefoniaku saab tühjaks - varu endale alati igaks juhuks mitu laadijat ja veendu, et alustades oleks aku täis laetud.

