20 hädavalikku oskust, milleta hea juht hakkama ei saa

Automatiseerimise ajastul muutuvad need oskused järjest olulisemaks, sest kuigi mitmedki ülesanded täidab edaspidi automaatika, siis oskused nagu emotsionaalne intelligentsus ning õpetamise võime, jäävad ikka inimesele. Nagu väidab Harvard Business Review, aitab just nende oskuste omandamine ning arendamine olla edukas vaatamata sellele, kui suure osa töödest tehnoloogia asendab.

LinkedIni juhatuse esimees Jeff Weiner kinnitas koguni, et pehmed oskused on tänapäeval olulisemad kui programmeerimine. Hiljutine uuring leidis, et kui juhid ei suuda töötajatega efektiivselt suhelda või nende karjääri arendada, siis töötajad lihtsalt lahkuvad sellest firmast.

Siin on 20 nn pehmet oskust, mis on edukaks juhtimiseks olulised, suisa möödapääsmatud ning nõuanded nende rakendamiseks:

1. Parimad suhtlejad ei oska mitte ainult enda mõtteid väljendada, vaid on ka suurepärased kuulajad

Me kipume ruumi kõige valjemat häält võimu ja kontrolliga seostama, kuid edukad juhid mõistavad teiste mõtete ning ideede kuulamise tähtsust.

Nõuanne: keskendu kuulamisele, pühendu, tee märkmeid, ära anna hinnanguid, ole avatud teistele arvamustele.

2. Suhtlemine on suhtele loomiseks ning hoidmiseks peamine

Ideede vahetamises vilunud juhid suudavad efektiivsemalt töötajaid juhtida ning tulemuslikku töökeskkonda luua.