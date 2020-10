Advokaadibüroo kasutab tavatut juhtimismudelit ning kasumi jagamist: raha tekitab alati pingeid

„Oleme algusest peale kokku leppinud, et nii lühemas kui pikemas perspektiivis on selline partnerite solidaarsus mõistlikum. Nii tekib vähem pingeid, sest raha jagamisel tekivad alati pinged,“ tõdes selle aasta algusest büroo juhtivpartneri rolli täitev Piret Blankin.Kui üheksakümnendatel suurendati Tartu ülikoolis järsult õigusteaduse õppekohtade arvu ning ka advokaadiks saada soovijates oli suur tung, siis nüüd ei ole advokaadi töö kooli lõpetanud juristi jaoks enam esimene valik. Kuhu ja miks õigusteaduse öõpetajad suunduvad ning miks on advokaatidel keeruline elus kannapööret teha, saab lugeda allpool.