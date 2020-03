Advokaadid selgitavad: mida arvestada, kui kriisi tõttu tuleb hakata töötajate palka vähendama

Lisaks sellele peab aga olema ka täidetud teine eeldus ehk tööandjal on töötasu kokkulepitud ulatuses väljamaksmine ebamõistlikult koormav. Seega isegi kui tööandjal ei ole võimalik töötajale tagada kokkulepitud mahus tööd, kuid tal on piisavalt rahalisi vahendeid, et kriisist välja tulla, siis ei ole töötasu maksmine tööandja jaoks ebamõistlikult koormav ja tööandja on kohustatud töötajatele välja maksma kokkulepitud töötasu. Vaidluse korral peab tööandja tõendama, millistele objektiivsetele asjaoludele ta tugines töötasu vähendamisel.

Kui eelpool mainitud tingimused on täidetud on tööandjal sisuliselt õigus töötaja töötasu ajutiselt vähendada.

Töötasu vähendamise periood ja ulatus

Töötasu saab ajutiselt vähendada kuni kolmeks kuuks, mis võib jaguneda 12-kuulise ajavahemiku peale. 12-kuuline periood ei ole kalendriaasta, vaid perioodi hakatakse lugema päevast mil töötasu vähendati. Kui töötasu vähendatakse alates 1. aprillist 2020, siis on võimalik töötasu vähendada kuni 30. märtsini 2021, kuid mitte rohkem kui kolm kuud kokku. Töötasu ei pea vähendama kolm kuud järjest. Kui see aeg on ületatud, siis tuleks järgmise abinõuna mõelda töökohtade koondamise peale. Samuti on võimalik kokkuleppel muuta töömahtu ja töötasu, puhkuste graafikut või anda tasustamata puhkust.

Töötaja töötasu saab vähendada vaid mõistliku ulatuseni. Mis on mõistlik ulatus, seda seadus ei täpsusta, kuid seab siiski miinimumi, alla mille töötasu vähendad ei tohi. Selleks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära, mis 2020 aasta algusest on 584 eurot ja miinimumtunnitasu 3,48 eurot. Kui töötaja juba saab miinimumtöötasu, siis tema töötasu ei ole tööandjal õigus ühepoolselt vähendada ning isegi kui tal ei ole võimalik tööd anda, siis tuleb maksta ikkagi miinimumtasu. Miinimumtöötasu saavate töötajate puhul on võimalik töötasu vähendada üksnes poolte kokkuleppel, kuid siis tuleb viia töötaja ka osalisele tööajale.

Kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega

Tööandjal ei ole kohustus samaaegselt töötasu vähendamisega töötaja töömahtu vastavas ulatuses vähendada. Sisuliselt tähendab see seda, et tööandja võib töötaja töötasu vähendada näiteks 50%, kuid anda tööd näiteks 80% ulatuses. Kui selline olukord on tekkinud, siis on töötajal õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega.