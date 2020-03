Advokaat selgitab: koondamise ABC- mis reegleid tuleb järgida ja kuidas erineb kollektiivne koondamine tavalisest

Nagu eelpool kajastatud, ei tohi koondada rasedat ega naist, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, ega ka isikut, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust. Lisaks tuleb tööle jätmisel eelistada töötajate esindajaid ja töötajaid, kes kasvatavad alla kolmeaastast last. Ülejäänud töötajate osas on tööandja otsustada, kes tööle jätta (kui ei tule just kõik töötajad koondada) - ta võib soovi korral tööle jätta töötajad, kes teevad paremini tööd või on talle vajalikud. Seadusandja selles osas mingeid kriteeriume enam ette ei näe. Peale selle, et tuleb järgida võrdse kohtlemise põhimõtet. Ehk siis diskrimineerimine rahvuse, rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude jms asjaolude alusel on keelatud.

Eeltoodu osas on riigikohus selgitanud, et tööandja ei pea tööle jätmise valiku tegemisel lähtuma ainult töötajate tööoskustest, ta võib arvestada ka muid asjaolusid. Muu hulgas võib arvestada näiteks suhtlemisoskust ja isikuomadusi.

Sotsiaalministeeriumi poolt töölepingu seadusele antud selgituste kohaselt ei pea koondatavate ringi määramisel lähtuma kõigist tööandja ettevõtetest ega üldjuhul ka ühest ettevõttest. Reeglina võetakse aluseks konkreetne üksus, sarnane tööülesannete ring ja/või töötajate kategooria. Tegemist peab olema nn võrreldavate töötajatega. Eeltoodu tähendab, et kui tööandjal on näiteks kaks osakonda, millest ühes töötavad näiteks IT-spetsialistid ja teises raamatupidajad ning töö peaks lõppema ainult raamatupidajatel, siis tuleb koondavate isikute ringi paika pannes omavahel võrrelda ainult raamatupidajaid - sest koondamisele lähevad ainult raamatupidajate ametikohad.

5. Koondamisest etteteatamise tähtajad

Etteteatamise tähtajad sõltuvad töötaja tööstaažist. Tööandja peab töötajale koondamisest ette teatama, kui töötaja töösuhe tööandja juures on kestnud:

1) alla ühe tööaasta - vähemalt 15 kalendripäeva;

2) üks kuni viis tööaastat - vähemalt 30 kalendripäeva;

3) viis kuni kümme tööaastat - vähemalt 60 kalendripäeva;

4) kümme ja enam tööaastat - vähemalt 90 kalendripäeva.

Kollektiivlepinguga võivad olla kehtestatud eeltoodust erinevad etteteatamistähtajad. Sellisel juhul tuleb lähtuda kollektiivlepingus ettenähtud tähtaegadest.

6. Tööandja poolt maksmisele kuuluv koondamise hüvitis

Tähtajatu töölepinguga töötavale töötajale tuleb tööandjal maksta koondamisel hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses. Seda sõltumata töötaja tööstaaži pikkusest.

Tähtajalise töölepingu alusel töötavatele töötajatele on hüvitise osas kehtestatud eraldi regulatsioon, mida on ka Riigikohtu praktikaga ka sisustatud (vt täpsemalt TLS § 100 lõige 3 ja Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus nr 3-2-1-120-15). Tähtajaliste töötajate koondamise puhul tasub lisaks arvestada, et neile ei pea seaduse kohaselt tööandja hüvitist maksma, kui nende tööleping öeldakse üles vääramatu jõu tõttu.

Tööandja peab tema poolt maksmisele kuuluva koondamise hüvitise välja maksma lõpparve kooseisus.