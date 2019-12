Aitab küll! Need on tippjuhid, kes tänavu ameti maha panid

Tänavu pani lõplikult ameti maha ka võlakirjakuningaks tituleeritud USA miljardär Bill Gross, kelle küll viimastel aastatel väiksemas firmas Janus Handerson pärast varahaldusgiganti Pimco teps mitte hästi ei läinud. Filantroopiaga tegelev 75-aastane mees on pannud aja pikku kokku muljetavaldava margikogu, mille müügiga on juba aastaid tegeletud. Ta otsustas, et keskendub nüüd oma varanduse juhtimisele, mida on suurusjärgus 1,5 miljardit dollarit.

Eestis pani tänavu ameti maha legendaarne mööblitööstur Enn Veskimägi. Tema elutööks võib pidada mööblitootjat Standard. Laiemaltki ettevõtlusorganisatsioonides aktiivne 71-aastane Veskimägi jääb ettevõtte omanikuks edasi, kuid teostab end aktiivselt edasi kompanii nõukogus.

Sugugi mitte nii roosiline polnud Swedbankuri Robert Kiti pangast lahkumine. Rahapesuskandaalis pank peatas kõigepealt tema juhivolitused, palka sai ta edasi, kuid kontorisse nägu näidata ei tohtinud. Siis aga loobus pank ootamatult Kiti teenetest. Sportimise kõrvale leidis teaduses ilma teinud endine terve elu panganduses olnud end maaklerist üles töötanud tippjuht endale varsti muid rolle. Näiteks Merko Ehituse suuromanik Toomas Annus ütles, et meil lihtsalt vedas, et Swedbank Kitti enam ei vajanud. Nüüd on Kitt tegev Annuse suurosalusega kinnisvaraettevõttes Kapiteel nõukogu liige. Samuti liitus Robert Kitt TransferWise endiste tarkvarainseneride loodud idufirmaga Salv, mis tegeleb rahapesuvastase võitlusega.

Suvel pani Baltika legendaarne juht Meelis Milder tegevjuhi ameti maha, kuid jätkab ettevõtte nõustamist. Börsiettevõttel on olnud paremaid ja halvemaid aegu. Milderile meeldis rääkida, kuidas nad on teele sattunud raskuseid ikka ja jälle ületanud. Seekordne kriis on aga olnud raskem, et mitte öelda, ettevõttele eksistentsiaalne. Rõivatööstus elab üle suuri muutuseid ja onkurentsiolukord on drastiliselt muutunud.

Väino Kaldoja leidis automüüjale Silberauto uue omaniku Soome Veho näol. 1990. aastast ettevõtet ülesehitanud Kaldoja ei soostunud müügis summat avaldama. 63-aastane mees rääkis Postimehele, et ei jõua ettevõtet enam edasi vedada ja seda laieneda, mistõttu ta müüs äri ära. Äripäev valis ta aasta ettevõtjaks.