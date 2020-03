Aku Sorainen juhtimisest kriisi ajal: räägi nii klientide kui konkurentidega, ole töötajatega aus ja väldi kapseldumist

Juht peab vältima elevandiluust torni kapseldumist. Kui see oli varem sinu juhtimisstiil, siis nüüd on aeg teha kannapööre ja käised üles käärida. Kõik otsused, eriti rasked ja ebapopulaarsed otsused, tuleb põhjalikult läbi rääkida kõikide mõjutatud osapoolte ja võtmeisikutega. Kommunikeerimist tuleb oluliselt kasvatada. Hoiduda tasub negatiivsest toonist. Samas tuleb olla aus, sest inimesed on targad ja teadlikud. Ebasiiras ja ülioptimistlik kommunikeerimine toob pigem kahju kui kasu ning töötajad kaotavad usalduse juhi vastu.

Praegu, kus kõik kontori-inimesed töötavad kodus, kandke ka selle eest hoolt, et kodus töötamise tingimused oleksid kõigil head, internetiühendus kiire ja ligipääs ettevõtte süsteemidele hea. Praegu on kuldne aeg saada kõik inimesed ühte paati, kasvatada koostöötunnet. Nüüd on suurepärane võimalus luua omale unistuste tiim. Kui majandus õitseb, siis on raske saada häid töötajaid ja firmad tihtipeale peavad tegema kompromisse. Võetakse tööle inimesi, keda väga ei tahaks võtta, aga paremat ei ole saada. Kui nüüd tekib vajadus tööjõudu vähendada, siis tasub keskenduda unistuste tiimi ehitamisele.

Kui on vaja kärpida palkasid või vähendada tööjõudu, siis üldjuhul on parem teha üks suur lõige korraga kui mitu väikest. Kui teha väikseid lõikeid pidevalt, väikseid palgaalandusi mitu korda, siis see tapab motivatsiooni ja paremad inimesed hakkavad lahkuma, jättes uppuva laeva maha. Alles jäävad pigem need, keda te oleksite soovinud näha lahkujate hulgas. Ühtlasi tasub meeles pidada, et varsti on jälle väga head talendid turul kättesaadavad.

Mis toimub ühiskonnas? Üldiselt tekitavad kriisid positiivse solidaarsustunde. Inimesed aitavad teineteist rohkem. Organisatsioonid tegelevad rohkem heategevusega. Valitsused kipuvad olema vähem populistlikud. Hakkab tekkima rohkem dialoogi opositsiooni erakondadega. Inimesed hakkavad hoidma rohkem kokku.

Juba näeme, et Inglismaal on nelisada tuhat inimest registreerunud vabatahtlikuna, et toetada nende tervishoiusüsteemi ja vanemaid inimesi. Eesti Panga ennustus oli, et majandus langeb kuus kuni neliteist protsenti. Tõenäoliselt midagi selle vahepeal. Poole aasta jooksul võib see olla tõesti nii. Praegu ei ole siiski maailma majandus nii ülikuumenenud ja nii viltu, kui ta oli enne eelmist finantskriisi. Täna on keskpankadel, valitsustel ja ka ettevõtetel rohkem kogemusi kui eelmise kriisi ajal. Seetõttu võib oodata palju kiiremat toibumist ja paremaid võimalusi seda kriisi hallata kui eelmisel korral. Pidagem vastu, varsti saab seegi kriis jälle mööda.