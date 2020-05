Andrus Hiiepuu: üle kuu oleme kriisis hakkama saanud, kuidas nüüd edasi? Meil on kolm valikut

Teine valik, kaitsestrateegia, tähendab kõike, mis on seotud ennetamisega ja keskendub suures osas tulude turvamisele. Hea on, kui selle ennetamise peale mõeldi juba enne kriisi, aga kui ei, siis saab paljusid asju teha ka käigu pealt. Siin on väga suur osatähtsus turunduslikel tegevustel. Kõige esimene küsimus on, mis on meie kõige ohustatumad kliendisegmendid, tooted ja teenused ning mis kõige tähtsam, kas meie senine konkurentsieelis - on see siis parim toode, kliendisuhe, hind või kombinatsioon eelnevatest - on ohus või endiselt turvaline ka kriisitingimustes? Siit edasi peab väga põhjalikult mõtleme, kuidas kohandada oma hinnad muutunud kriisitingimustele, kuidas teha kiireid muudatusi oma müügi- ja teeninduskanalites ning kommunikatsioonis? Kaitsvad tegevused kindlasti ei päästa veel kogu mängu, aga nad kindlasti pidurdavad tulude langust ja annavad tihtipeale parema efekti, kui arutu kulude kärpimine.

Kolmandaks valikuks on võitleja strateegia. Maailmapraktika näitab, et selle suuna valib vaid kümnendik ettevõtetest. Võitleja strateegia tähendab kaartide täielikku ümbermängimist. Selle lähtekohaks on algusest peale mõistmine, et kriis on parimaks võimaluseks oma senise tegevuse ümbermõtestamiseks ning uutesse kõrgustesse tõstmiseks. Kuigi enamus ettevõtteid näevad innovatsiooni allikatena eelkõige oma organisatsiooni sisemisi tugevusi ja võimekusi, näitab maailmapraktika, et pea 70% suurimatest innovatsioonidest on toimunud väliskeskkonna muutuste õigel ära tabamisel. Maailma võimsamad innovatsioonipuhangud on saanud alguse suurtest sõdadest ning kriisidest. Suured ja radikaalsed sündmused kujundavad ümber klientide käitumis- ja tarbimisharjumisi ning võitjad on need, kes tabavad selle kõige kiiremini ära. Võitleja vaim tähendab, et kulusid võib küll mõistlikult kärpida ja kindlasti tuleb turvata ka olemasoleva äri tulubaasi, aga eelkõige tuleb vaadata kogu oma ettevõtmisele nö valgelt paberilt. Milline peaks olema meie ettevõte, et vastata uutele väljakutsetele? Kas meie senised panustused ja tegevused vastavad sellele? Millised on uued ärisuunad, kuhu peaksime sisenema?