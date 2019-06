Äratuskell tööandjale: iga teine töötaja "vaatab ringi"

"Tavapärased monogaamsed töösuhted on oma aja ära elanud," selgitas GoWorkaBit'i juhataja Kristjan Vanaselja. "Kellast kellani töö ühe tööandja juures ei kao, aga järjest vähemaks jääb töökohti, kus see on kõige mõistlikum viis tööd teha."

Vanaselja kinnitusel kujutab tõsiasi, et 56% töötajaist kavatseb töö kõrvalt "lisa" teha, endast mõttekohta eeskätt tööandjaile. "Inimesed vaatavad ringi eelkõige väärilise professionaalse väljakutse pärast," rõhutas ta. "Kui andekas inimene otsib maksimaalset eneseteostust, pole mõtet seda monogaamse töölepinguga piirata. Võidavad need tööandjad, kes pakuvad andekale inimesele vabadust."

Üle poole töötajaist kinnitab, et arvestatav osa nende tööajast kulub ülesannetele mis on nende kvalifikatsiooni ja kogemuse jaoks liiga lihtsad. "Meie uuring kinnitab, et inimesed ei taha töötada allpool oma võimeid," rõhutas Vanaselja. "Traditsiooniline töösuhe võib tunduda küll ahvatleva mugavustsoonina, kuid tegelikkuses soovivad inimesed rohkem võimetekohaseid ja arengut pakkuvaid väljakutseid. Kui olemasolev põhitöö seda täiel määral ei paku, otsitaksegi võimalusi ennast mujal rakendada."

Vanaselja kinnitusel tähendab see tööandjaile kaht järeldust: inimestele tuleb pakkuda võimetekohaseid ja arendavaid tööülesandeid ning mitte piirata nende võimalusi lisatööd teha ja ka mujalt rakendust otsida.