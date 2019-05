Äratuskell tööandjale: monogaamsed suhted pärsivad inimeste karjääri

Kolmanda sektori, aga näiteks ka teadus- ja tehnikavaldkonnas ning meedia ja kommunikatsiooni valdkonnas teevad enam kui pooled töötajaist põhitöö kõrvalt "lisa". Põllu- ja metsamajanduse valdkonna töötajaist kavatseb lähima 12 kuu jooksul põhitöö kõrvalt kindlasti "lisa" teha 7 protsenti töötajaist, kuid reklaami-, meedia- ja kommunikatsioonivaldkonnas kavatseb seda kindlasti teha iga teine töötaja.

"See on äratuskell tööandjaile," rõhutas GoWorkaBit'i juht Kristjan Vanaselja. "Andekad töötajad vaatavad ringi, ja pole mõtet seda vanaaegse, monogaamse töölepingu ja konkurentsikeeluga piirata. Juba täna pole mitmes sektoris, nagu näiteks reklaami-, meedia- ja kommunikatsioonivaldkonnas, vanaaegsetel traditsioonilistel töösuhetel enam mõistlikku põhjust, on vaid harjumus."

GoWorkaBit'i uuring kinnitab, et töötajad ei "vaata ringi" igavusest, vaid soovist sisukamat ja keerulisemat tööd teha. Eelmainitud sektoreist kõigis peale ehituse nimetavad töötajad lisatöö tegemise peapõhjuseks enda professionaalset vormishoidmist või lihtsalt suuremat väljakutset, kui seda pakub põhitöö. Põhjustest järgnevad vajadus katta suuremaid väljaminekuid ja sääste koguda. Lisatöö tegijaist teeb seda jooksvate kulutuste katmiseks või kuu lõpus toimetulekuks vaid iga viies.

Ka tunneb kaks kolmandikku töötajaist vähemalt mõnikord, et suur osa nende tööajast kulub ülesannetele, mis on nende oskuste ja kogemuste jaoks liiga lihtsad. "Järjest rohkem inimesi tahab töötada paindlikult mitmele tööandjale, sest nii saavad nad teha rohkem enda võimetele vastavat tööd ning vähem lihtsat või sisutut tööd," märkis Vanaselja. "See lubab töötajal rohkem teenida ja tööandjal maksta tulemuse, mitte tagumikutundide eest."