Asjatundja segitab: millistel tingimustel saab Eestis konfliktsest osanikust vabaneda?

Kuna rikkumine peab olema pikaajaline ja järjepidev, võiks saada osanikku välja arvata näiteks juhul, kui osanik keeldub järjepidevalt ilma põhjuseta majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletamast. Eelduseks on siinjuures siiski, et just selle osaniku hääl on vajalik, et vastav otsus oleks võimalik vastu võtta.

Samuti võiks osaniku väljaarvamine olla võimalik juhul, kui osanikele on põhikirjaga või osanike vahel sõlmitud lepinguga pandud teatud kohustused, kuid osanik jätab need kohustused täitmata. Küll aga ei ole väljaarvamine võimalik näiteks põhjusel, et osanik ei soovi osaleda osakapitali suurendamises, kuna osanikku ei saa ilma tema nõusolekuta kohustada tegema täiendavaid sissemakseid.

Millised olukordades võib see muutuda problemaatiliseks?

Problemaatilised on ka olukorrad, kus ühing on patiseisus ehk mõlemale osanikule kuulub võrdne osalus, millisel juhul on paljude otsuste vastuvõtmine tunduvalt raskendatud. Kui näiteks ühingu netovara on langenud alla seaduses sätestatud miinimumi, peaksid osanikud sellisel juhul otsustama osakapitali suurendamise.

Kui osanik sellele pahatahtlikult vastu hääletab, saab teda iseenesest lugeda oma hoolsuskohustust rikkunuks, kuna sellisel juhul võib ühingut ähvardada sundlõpetamine. Samas ei ole patiseisus ühingus võimalik esitada osaniku väljaarvamise hagi, kuna kummalgi osanikul ei ole hagi esitamiseks vajalikku üle viiekümneprotsendist häälteenamust.

Sellisel juhul võiks abi olla sellise nõude esitamisest, millega palutakse ühingu säilitamisele suunatud otsuste tegemiseks vajalikud hääled asendada kohtulahendiga.