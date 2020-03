Aususega tööl kaugele ei jõua – või jõuab?

Eetika ekspert Antti Kylliäineni tööks on analüüsida, mis teeb elu heaks ja ta koolitab meeskondi paremini töötama. Ausus on tema hinnangul oluline ka meeskonnas, aga ainuüksi sellest heaks koostööks ei piisa. Peab küsima, mis on aususe eesmärgiks?

Ausus ei ole hea siis, kui seda kasutatakse halbade eesmärkide saavutamiseks. Näiteks välja rääkimine, mida üks kolleeg teise kohta kohvinurgas ütles. See on aus, aga mitte hea.

Samuti võib olla kolleegi varajasele töölt lahkumisele tähelepanu pööramine vajalik, kui selle eesmärgiks on õiglus, aga kahjulik, kui selle taga on kättemaksuhimu.

Kui selliste probleemidega töökohas kokku puutuda, siis võib olla abiks küsimus:

Mis juhtuks, kui kõik käituksid nii? Kas ettevõte saaks niimoodi toimida?

Väiksemast ebaaususest võib rääkida asjaosalisega, suuremast juhiga. Pea liiva alla peitmine ei tee asju paremaks ega päästa vastutusest.

Väikeste valikute ja tegudega loob inimene oma elu ja muudab maailma, ütleb Kylliäinen.

Kas äri on lihtsalt äri?

Aga kui tööandja arvab, et toote vigu ei saa avalikustada? Kaup jääb katki, kui asi välja tuleb? Uuring on edukas, kui numbreid ilustatakse? Või on töökohas nii palju võimuvõitlust, et tuleb kaasa mängida?

Selle peale tasuks küsida, kas töökoht, kus saab hakkama ainult valega, on sinu panust väärt?

Nii mõnigi vastaks, et ei ole muud võimalust. Äri on äri ja kusagilt tuleb leiba teenida. Elu ongi raske.

Tõsi, vahel ongi nii raske, et häid valikuid ei ole. Aga tõest ei tasuks kunagi loobuda.

Töös ei ole sa asendamatu