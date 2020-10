Baltika endine juht Mae Leyrer: töötajad ei julgenud avalikult rääkida, nad kartsid eksida, sest neid vigu karistati

Mae Leyrer (endine Hansen) vedas Baltikat 14 kuud kestnud lepingu alusel, kuni andis tänavu mais ohjad üle itaallasele Flavio Perinile. Praegu Viini majandus- ja äriülikooli nõuandekoja presidendina töötav Leyrer avas Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor korraldatud konverentsil uusi tahke, millega Baltikas kokku puutus.

Enam kui paari kümnendi pikkuse rahvusvahelise juhtimiskogemusega Leyrer toodi Baltikat sõna otseses mõttes päästma. Ta algatas ettevõtte strateegilise pöörde, vähendades püsikulusid 1,1 miljoni euro võrra ja viies ellu mitmeid suuri muutusi.

„Sattusime nn. topeltkriisi. Kümme aastat järjestikust kahjumi tootmist tähendas ettevõttele finantskriisi. Seda ma Baltikasse lahendama tulingi. Siis saabus aga uus ja ootamatu külaline, koroonakriis," meenutas Leyrer tagantjärele juba naerusuiselt. „Ja tegelikult mõjus see teine kriis Baltikale positiivselt. Miks? Sellepärast, et nüüd saime võimaluse mitmed juba niigi kavandatud muutused ellu viia palju kiiremini."

„Aga peamine oli hoopis ettevõtte sisemise kultuuri muutmine," rõhutas ta mitmel puhul. „Töötajad kartsid eksida. Neid aheldas hirm, sest nende vigu karistati. Nad ei julgenud koosolekutel isegi avatult rääkida. Tuli luua keskkond, kus igaüks tahaks ja julgeks olla avameelne ning et saaksime hoopis koos vigadest õppida. Me kõik ju vääratame, kriisiajal veel eriti. See on paratamatu. Lõpuks muutusime nii ühtseks, et vähemalt mulle pakkus see võrratu tunde!" rääkis Leyrer emotsionaalselt.

„See oli meeletult huvitav, aga ka keeruline aeg. Kindlasti mu senise karjääri suurim väljakutse. Olen alati harjunud jälgima, et mu meeskonna liikmed läbi ei põleks. Nüüd sattusin silmitsi olukorraga, kus pidev 24/7 rabamine hakkas mõjuma mu enda tervisele. Paljud asjad olid veel halvemas seisus kui oskasin eeldada. Iga järgmise kivi pööramine avas justkui uue Pandora laeka. Tahtsin liiga palju kive korraga pöörata. Kurnasin läbi nii enda kui terve tiimi, saamata aru, et ma ei saa teistelt 24/7 töötamist nõuda," tunnistas Leyrer.