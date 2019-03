Baltikaga liitub globaalse kogemusega tippjuht

Baltika juhatuse esimehe Meelis Milderi sõnul ootavad Baltikat ees suured muutused seoses äriprotsesside lihtsustamise ja tegevuskulude vähendamisega. „Mul on hea meel, et Mae Hansen, kes on aidanud nii suuremaid kui ka väiksemaid ettevõtteid üle maailma muutuste elluviimisel, strateegia teravdamisel ja innovatsiooni rakendamisel, liitub meiega,“ ütles ta.

Baltika teavitas börsi radikaalsest tegevus- ja finantseerimisplaanist. Rahvusvahelise kasvu asemel keskendub ettevõte edaspidi müügile Balti riikides, äriprotsesside lihtsustamisele ning tegevuskulude vähendamisele. Kulude kokkuhoid tuleb tootmise lõpetamisest Eesti tootmisüksustes, brändide ühendamisest ja mitmete kahjumlike tegevuste lõpetamisest.

Hansenil on ligi 20-aastane strateegilise juhtimise kogemus kolmelt kontinendilt ja seitsmest riigist - Eestist, Ameerika Ühendriikidest, Taanist, Austriast, Hiinast, Indiast ja Venemaalt. Tema abiga on muutusi ellu viinud näiteks ettevõtted Daimler Financial Services (Saksamaa), Match-Maker Ventures (Austria) ja WeXelrate (Austria). Hansen on töötanud pikalt finantssektoris - Merrill Lynch (New York), Byrne Investment Research (New Jersey), Danske Bank (Taani ja Eesti) ning FinanceEstonia (Eesti). Samuti on ta kuulunud mitmete ettevõtete nõukogudesse. Alates eelmisest aastast on ta Viini Ülikooli International Advisory Board'i asepresident.

Hansen aitab eksperdina koostada ka riiklikku arengustrateegiat “Eesti 2035”, mille eesmärk on kasvatada ja toetada meie riigi ning rahva heaolu.

Hansen omab kõrgharidust nii Ameerika Ühendriikidest kui ka Euroopast, viimati omandas ta Global Executive MBA Viini Ülikoolist (Austria) ja Carlson School of Management'ist (USA).