Briti advokaadibüroo partner: meie büroo võiks olla Eestis oluliselt suurem, kui oleks keda palgata

Sellele aitavad kaasa standardid, mille järgi me endale inimesi palkame, kuidas me neid koolitame ja arendame. Meil on palju piiriüleseid koolitusi, kus erinevate riikide noored juristid kogunevad. Meil on ühised süsteemid, infotehnoloogia, mis aitab kolleegidel erinevates riikides sarnaselt tööd teha, bränding. See aitab inimestel tunda end ühtse organisatsiooni osana, kuigi nad on erinevates riikides.

Mis on selles kõige raskem ülesanne?

Üks suurim väljakutse on see, et advokaatide tööelu on pingeline, kiire ja aeganõudev, mistõttu aja leidmine organisatsioonikultuuriga seotud koolitusteks on keeruline. Advokaatidel on liiga kiire, et koolitusteks või organisatsiooni väärtuste peale mõtlemiseks aega leida. On väga oluline, et mehitame oma bürood nii, et saaksime neile selleks aega anda. Teine probleem on, et eriti vanemad advokaadid tahavad tegeleda õigusteenustega, põhimõtteliselt istuda nina paberites. Meie aga tahame, et nad lisaks sellele tõstaksid pea üles ja vaataksid ka maailma. Mis on seal sellist, mis on nende jaoks oluline. Pean looma ühendusi, mis oleksid siinsete inimeste jaoks olulised.

Märkisite koostööd. Kas kasutate ka rotatsioonisüsteeme?

Meil on noortele advokaatidele programm, millega nad saavad liikuda erinevatesse riikidesse. Eelmisel aastal oli meil 24 advokaati Euroopast USAs, et nad õpiksid oma sealseid kolleege tundma. Euroopas liigutasime 25 advokaati Itaaliast Rootsi, Saksmaalt Londonisse jne , et nad näeksid kuidas erinevates riikides töötada ning aidata neil suhteid luua, mida nad saavad hiljem kasutada, kui töötavad erinevate suurklientidega, kes näevad meie ettevõtet kui ühte suurt firmat ega mõtle sellele, et Tallinn on Riiast erinev.

Kui olin ise noor advokaat, siis 23-aastselt saadeti mind Tokyosse ning 27-aastaselt Hongkongi. See muutis mind ja mu maailmatunnetust. Olin Suurbritannias kasvanud nagu silmaklappidega ja äkki avastasin, et maailm on palju suurem. See oli väga kasulik kogemus. Püüame seda võimalust pakkuda ka meie advokaatidele. Ja neile see meeldib, on põnev avastada New Yorki, Londonit või Singapuri.

Riikide õigussüsteemid ja seadused on erinevad. Kui palju reaalset tööd roteerumisel üldse on võimalik teha?

See on riikides erinev. Kui mina olin noor, oli see väga keeruline. Õigusteenuste globaliseerumist ei olnud toimunud. Olin Inglise õigust õppinud ning sain tegutseda ainult sellega. Nüüd on ettevõtete ja pankade tegevus globaliseerunud ning nad otsivad nõuandeid, mis ei pruugi olla ainult puhas tehniline osa õigusteenusest, vaid äriga seotud nõuanded. See lubab meie advokaatidel praegu olla paindlikumad kui see minu noorusajal võimalik oli.

Teeme advokaadibüroona palju sellist, mis aitab klintidel probleeme lahendada või tehinguid lõpule viia. Tehniline õiguslik pool on ehk 20-25% tööst. Nii et noor inimene teises riigis saab siiski aidata teenust pakkuda, kuigi ta ei pruugi olla selles riigis töötamiseks kvalifitseeritud. Mõned riigid on selle keelanud, kuid selliseid riike on järjest vähem.

Kas praegu on hea aeg õigusteenuste äriks?

Paljud ettevõtted püüavad oma tegevuse rahvusvaheliseks muuta. Isegi väikeettevõtted tahavad välismaal äri teha. See annab meiesugustele firmadele hea võimaluse neid aidata ja nõustada. Regulatsioonide suurenemine, eriti finantsteenuste sektoris ja ka mujal loob äriõiguse spetsialistidele uusi võimalusi. Olin eile Lätis ja rääkisime sealsetest uutes seadustest, mis puudutasid rahapesu, sanktsioone, vilepuhujaid. See toob osadele advokaatidele palju tööd. Erinevad riigid on esineval tasemel, kuid see osa ärist kasvab.

Räägime Eestis palju tööjõupuudusest, mis puudutab justkui kõiki valdkondi. Kuidas õigusäris, kas leiate töötajaid kergesti?

See on probleem. On palju õigusteenuste alast tööd ja meil pole piisavalt noori spetsialiste keda palgata. Eestis lisandub igal aastal 60 uut juristi. Advokaadibüroode nõudlus on aga Tallinnas suurem. See tähendab, et ressursid on piiratud. Meie firma võiks siin olla suurem, kui saaksime piisavalt uusi noori juriste palgata.