Briti professor: ohtlikult enesekindlate juhtide epideemia levib Eestisse

Eugene Sadler-Smithi sõnul on hukatuslik enesekindlus segu nartsissismist, ülbusest, uhkusest, ambitsioonidest ja teiste nõuannete eiramisest.

“Maailmas on praegu selliste kalduvustega riigijuhid Trump, Erdogan, Orban ja Xi Jinping,” ütles Sadler-Smith ettevõtluskõrgkooli Mainor konverentsil.

“Hävitavalt enesekindla juhi eesmärk ja kütus on võim. See on nagu narkootikum. Sellised inimesed kasutavad tihti sõna “mina” ning räägivad pidevalt oma arvamustest, vägitegudest ja edulugudest. Näiteks Trumpi säutsud stiilis “ma olen stabiilne geenius“. Sellist tüüpi juht saab ka meediatähelepanust vaid hoogu juurde,” rääkis Sadler-Smith.

“Kui liigselt enesekindlad poliitikud üritavad võimu enda kätte haarata, siis on see ettearvamatu ja ohtlik suund, mis võib riigi teelt välja viia. Sellised inimesed ei mõista või eiravad selgeid ümbritsevaid signaale ja koondavad enda ümber vaid kaasanoogutajad. Liigselt enesekindlad juhid ei tähenda küll iseenesest katastroofi, aga valmistavad ette pinnase, mis hakkab kriisi korral murenema,” ütles professor.

“Ebaadekvaatselt enesekindlad juhid vajavad tasakaalustamist. Kui nad on mõistlikud, võtavad nad ise enda kõrvale inimesed, kes nad maa peale tagasi toovad. Muidu on lähiajaloost väga palju näiteid, kuidas selline käitumine viib nii riigi kui ka ettevõtte vabalangusesse,” hoiatas Sadler-Smith.