Coach: neli fakti, mis toetavad mõttemustri muutust

Pingutus

Ma ikka imestan juttude üle, kuidas muutus peab alati olema kerge ja mänguline. Mõnikord ongi. Ja enamasti eeldab muutus ikkagi pingutust. Jah, ühel hetkel muutuvad kordused tüütuks, ei "viitsi" enam teha jne. Ent teisalt on muutuse puhul oluline mitte ainult kvantiteet - korduste arv - vaid ka kvaliteet. Ehk kuidas sa pingutad.

Areng tähendab samm-sammulist kasvamist. Ehk piltlikult öeldes me peame kangile pidevalt väikseid raskusi juurde panema. Õppimine, kasv, areng eeldab pingutust. Muuseas, see ei tähenda, et peaksime kogu aeg silmad punnis ennast ületama. Jõusaalide "No pain no gain" sloganid on küll kõlavad, ent arengu mõttes totrad ja kasutud. Ja...ilma pingutamata mõttemuster ei muutu.

Kannatlikkus

Muutus võtab aega. Meile on külge jäänud kummaline uskumus. Füüsiline muutus võib aega võtta ja sellest me saame kõik aru. 5 kilo alla võtmine või enda füüsiliselt tippvormi viimine võtab aega kuid, mõnikord aastaid. Arusaadav. Ent mõttemustrite puhul on meil ettekujutus, et see võiks toimuda üleöö. Piisab vaid, kui teen otsuse. Ja kui nii ei juhtu, oleme pettunud.

Mentaalsed muutused toimuvad analoogselt füüsiliste muutustega - need võtavad aega. Pealegi, nagu alguses mainitud, ka mõttemuster on tegelikult vaid üks füüsiline nähtus ajus. Üleöö edu võtab aega, olgu selleks füüsiline või mentaalne muutus või mõlemad korraga.

Kõik võivad muutuda

Fakt. Tõepoolest, kõik võivad muuta oma mõttemustreid. See on teadus, mitte vaid koolitajate, gurude, filosoofide genereeritud uskumus. Meist kõigist ei saa ükskõik milles maailmameistreid, ent me kõik saame end treenida paremaks mistahes oskuses, hoiakutes, mõttemustrites. Sealhulgas ka kasvu mõtteviisis.