Directo juurutusjuht: iga töötaja peab tundma end juhina. Vabadus paneb töötajad enda töö eest vastutust võtma

Kõlab ehk klišeena, aga töökollektiiv on Veske sõnul nagu perekond - see peab koosnema inimestest, kellel on sarnased väärtused, põhimõtted ja ka töökultuur. Seda ka Directos uute töötajate värbamise puhul arvesse võetakse. Nii mõnelegi võib olla üllatuseks, et spetsiifilised tööalased oskused polegi vestlusvoorudes nii olulised kui isiksus ise. "Ma tean, et vajalikud tööalased oskused on õpitavad, kuid inimese väärtushinnangud, tööpõhimõtted ja -kultuur on need, mis tegelikult loovad töötaja lisaväärtuse," on Veske veendunud.

Ta toob näite, ühest kandidaadist, kes valdas majandustarkvara pisidetailideni välja - tema professionaalsed oskused olid parimad, kuid kaalukausil sai lõppvoorus määravaks just tema sotsiaalne pool. "Meil Directos toimub väga palju töötajate ühisüritusi, mis liidavad meid kollektiivina veelgi. Kui selgub, et inimene ei soovi osa võtta taolistest koosviibimistest ega saada seeläbi osaks tööperekonnast, siis me juba teame ette, et talle tegelikult siin töötamine ei sobi," ütleb Veske.

Teine näide on aga inimesest, kes enne töötas klienditeenindajana ja õppis ülikoolis riigiteadust. "Mitte miski ei viidanud esmapilgul sellele, et temast võiks saada majandustarkvara konsultant, kuid vestlusel nägime temas vajalikku initsiatiivi, soovi jõuda kuhugi, midagi ära teha, õppida teistelt. Nüüdseks on ta meie juures töötanud juba 7 aastat ja teeb seda väga hästi!"

Töötajate tööstaaž ütleb ettevõtte kohta palju