Disney jätab töötajad palgata ja riigiabist sõltuma, juhtide ja omanike sissetulek ei kannata. Kas mainekahju ei hirmuta?

Prantsusmaal töötajatel parem kaitse

Ametiühingud on Disneyt valitsuse toetuse taotlemise pärast rünnanud ning tõdenud, et firmajuhid tunnevad end isolatsioonis oluliselt paremini kui töötajad.

Prantsusmaa ametiühingu CFDT esindaja Djamila Ouaz tõdes, et Disney Pariisi töötajad on paremas olukorras. „Oleme Prantsusmaal, meie ametiühingutel on seaduslik õigus end kaitsta,“ rääkis ta, lisades, et olukord USA-s on katastroof.

Disney tippjuhid on samuti oma palgas ohvreid toonud ehk nagu nad ise teates märgivad: et ettevõte saaks erakorraliste tingimistega paremini hakkama. Firmajuht Bob Iger on loobunud suuremast osas selle aasta 3 miljoni dollari suurusest palgast. Hiljuti tema asemel tegevdirektori kohale asunud Bob Chapek loobub poolest oma 2,5 miljoni dollari suurusest põhipalgast.

Samas on ettevõte kinnitanud, et juhtide boonusprogrammid jäävad alles ja just need moodustavad juhtide sissetulekust suurema osa. Iger teenis 2018. aastal 65,6 miljonit dollarit ning eelmisel aastal 47 miljonit dollarit.

Juhtide töötasu on enam kui 900 korda suurem kui Disney töötaja aastane 52 000 dollari suurune mediaanpalk. Chapeki aastaboonused võivad potentsiaalselt ulatuda vähemalt 300% palgani ning lisaks võib ta teenida motivatsioonipaketina veel vähemalt 15 miljonit.

Disney kõrval teisigi selliseid suurfirmasid

Disney pole muidugi ainuke, kes karmi kätt kasutab ning töötajate hakkamasaamise riigi õlule lükkab ja mitte ainult riigi.

Ka maailma rikkaimale mehele Jeff Bezosele kuuluv internetikaubamaja Amazon naudib küll üha suuremat nõudlust internetipoe teenuste järele, kuid juba varem kehvade töötingimuste pärast protesteerinud töötajad on kasvanud töökoormuse tõttu üha suuremas hädas ning märtsis tekitas avalikkuses hämmastust teade, et ettevõte on asunud koguma annetusi, et tagada oma lepingulistele töötajatele palk ka haiguspäevade ajal.