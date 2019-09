EASist Coopi minek tasub ära: Alo Ivaski uus palk jääb 8000 euro kanti

Millal algasid läbirääkimised Coopi juhtima asumise asjus, kas kohe pärast Jaanus Vihandi lahkumist või hiljem?

Ma läbisin konkursi. Läbirääkimisteni jõudsin siis, kui kõik voorud olid läbitud, umbes kolm nädalat.

Kui raske oli konkurss, kui palju oli kandidaate?

Seda ma ei tea. Lõppvoorus oli mitu kandidaati, aga kui mitu, ei oska ma kommenteerida.

Kui palju palgas võidate?

Natuke võidan, hakkan saama pisut rohkem kui täna.

Mis see suurusjärk on, 7000-8000 eurot kuus?

See suurusjärk on, jah, sinnakanti.

Mis on teie esimesed sammud Coopi juhina?

Esimene samm on kindlasti värskendada tutvust ühistute juhtidega. Ma olen Coopi süsteemis (varem ETK – VK) töötanud. Teine samm on viia end kurssi hetkeolukorraga Coopis ja saada aru, missugused on põhilised väljakutsed ja nende lahendamise võimalused.

Praegu te seda veel ei tea?

Natuke ikka tean. Täpselt loomulikult ei tea, selleks tuleb enne inimestega rääkida.

Ühistuline vorm on Eesti ärimaastikul suhteliselt haruldane. Kuivõrd on see elujõuline?

Ühistuline tegevus on sajand vana ja vaatamata kõigile muudatustele ühiskonnas ikkagi ellu jäänud. Ta ongi omapärane vorm: seal on nii äriline kui ka ühiskondlik, sotsiaalne mõõde. Nende kahe kokkupanek on väljakutse omaette. See pole tavapärane, aga sellisel vormil on Eesti ärimaastikul kindlasti oma koht.

Mille poolest erineb keskühistu juhtimine mõne teise äriühingu juhtimisest?