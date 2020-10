Edukas Eesti IT-firma sai uue tippjuhi ja avab kontori Berliinis

Schrezenmaier hakkab vastutama Pipedrive’i globaalse müügi, turunduse, klienditoe ja partnerlussuhete valdkondade eest ning aitab ellu viia ettevõtte uut visiooni. “Liitun Pipedrive’iga ülipõneval ajal, mil ettevõtet on ees ootamas ambitsioonikad laienemisplaanid ja täiesti uued suunad tootearenduses,” sõnas uus juhtkonna liige.

“Minu ülesandeks on tagada, et kõik ettevõtte meeskonnad teevad omavahel tihedat koostööd ning astuvad ühte sammu, aidates kaasa Pipedrive’i arenemisel mitut toodet pakkuvaks ettevõtteks,” lisas ta. Schrezenmaieri trumbiks on Saksamaa turu hea tundmine, kus Pipedrive on juba hästi vastu võetud ning ettevõttel on head võimalused turuosa suurendada.

Schrezenmaier on varem nõustanud Pipedrive’i konsultandina ning korraldanud ajutiselt ettevõtte turundusosakonna tööd. Tal on ka pikaajaline kogemus strateegiliste muutuste juhtimisel. Enne konsultatsiooniärisse sisenemist oli ta juhatuse liige globaalses ettevõttes Spark Networks, mis haldab ligi 30 riigis erinevaid kohtingusaite. Schrezenmaier on omandanud Saksamaal magistrikraadi ärijuhtimises ning on täiendanud end samas valdkonnas Stockholmis ja Moskvas.

“Michael toob Pipedrive’i väärtuslikke kogemusi eelkõige protsesside juhtimisel ning kiirete muutustega toimetulekul, mis on meie lähiaastate jõulist laienemisstrateegiat ja ambitsioonikat visiooni arvesse võttes kriitilise tähtsusega," ütles Pipedrive'i tegevjuht Raj Sabhlok.

Tema sõnul peab Pipedrive äärmiselt konkurentsitihedal CRMi turul edu jätkamiseks tegema kiireid otsuseid. “Michaeli tulekuga meie tiim tugevneb, et saaksime paremini keskenduda tooteportfelli täiendamisele, rahvusvahelise laienemise jätkamisele, kliendibaasi suurendamisele ja tulude kasvatamisele," lisas Sabhlok.

Pipedrive on 2010. aastal Timo Reini, Urmas Purde, Ragnar Sassi, Martin Henki ja Martin Tajuri asutatud müügijuhtimise tarkvara ettevõte. Täna kasutab Pipedrive’i müügitööriistu üle 90 000 ettevõtte rohkem kui 150 riigis. Firma on kaasanud 90 miljoni USA dollari väärtuses kapitali investeerimisfondidelt Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Atomico, Deutsche Telekom Capital Partners ja Rembrandt Venture Partners.