Edukuse tõenäosus kasvab ehk kuus põhjust, miks tasub vähemalt korra välismaal tööl käia

Rahvusvahelise värbamisettevõtte ThinkingAhead värbamiskonsultant ja Southwestern Advantage kaudu pikalt müügitööga tegelenud Priit Suitslepp selgitas, et värbamise ja tihti ka hilisema üldise edukuse taga näeb tema kindlat seost välismaal töötamisega. „See ei ole muidugi mingi kindel reegel, aga välismaal töötamise kogemus tõstab edukuse tõenäosust kindlasti," selgitas Suitslepp lisades, et värbaja seisukohast on välismaal töötanud kandidaadil alati paremad võimalused.

„Olen mitu aastat USA-s müügitööd teinud ning Soutwesterni ettevõte koolitab igal aastal sadu tudengeid müügitöö jaoks USA-s ja on selgelt näha, kuidas see kogemus on aidanud inimestel saada edukaks," märkis Suitslepp.

„Peep Vain, Jaak Roosaare, Rain Rannu on vaid mõned näited, kes said tõuke aktiivselt ettevõtluses tegutsemiseks just peale USA-s käimise kogemust," lausus Suitslepp. „Muidugi oleksid nad võinud samamood suvel tööd teha kodumaal näiteks ettekandjana, kuid väljakutsuv töö välismaal annab lihtsalt juurde selle väärtusliku läbielamise, mis tuleb kasuks pea igal elualal."