Eesti avalik teenistus: rahulolu oma tööga mõjutab enim vahetu juht

Kasutades andmestikku, mis pärineb Suurbritannia valitsuse ja Briti Akadeemia poolt finantseeritud avaliku teenistuse juhtimispraktikate mõjusid uurivast riikideülesest võrdlusuuringu projektist, uuris Kantar Emori uuringuekspert Tauno Mändla juhtimise rolli Eesti avalikus sektoris. Uuringuandmed koguti veebiküsitlusega ajavahemikul mai–juuni 2017. Eestis võttis uuringust osa 3555 ametnikku ning avaliku sektori töölepingulist töötajat kokku 53 riigiasutusest.

Tauno Mändla magistritöö uuris ümberkujundava juhtimise ning töörahulolu ja avaliku teenistuse motivatsiooni vahelisi seoseid. Ümberkujundav ehk transformatiivne juhtimine on kaasaegsetest juhtimisteoreetilistest käsitlustest üks olulisemaid – selle kohaselt eristub ümberkujundav juhtimine tehingulisest juhtimisstiilist. Kui viimast iseloomustab organisatsiooni status quo säilitamise püüd ja juhi poolt mitmesuguste kontrollmehhanismide kasutamine, siis ümberkujundav juhtimine lähtub eelkõige pikaajalisest ja julgest visioniseerimisest ning muudatuste juhtimisest. Juht on eeskujuks, rõhk on nii alluvate töö väärtustamisel kui ka innovatsiooni soodustamisel organisatsioonis laiemalt.

Uuringuekspert Tauno Mändla: „Analüüsi tulemused näitasid tugevat positiivset seost ümberkujundava juhtimisstiili praktikate kasutamise ja alluvate töörahulolu vahel ehk teisisõnu – töötajad, kelle juht kasutab selliseid juhtimispraktikaid, on üldiselt oma tööga ka enam rahul.“ Võrdluses muude töörahulolu kujundavate teguritega on Mändla hinnangul just juhtimise mõju Eesti avalike teenistujate rahulolule kõige märkimisväärsem – sealhulgas olulisem kui näiteks oma töötasuga rahulolu ja üldise töörahulolu vaheline seos.

Tulemustest selgus samas, et juhtide mõju oma alluvate avaliku teenistuse motivatsiooni tõstmisele on väga piiratud. Sellist liiki motivatsiooni saab kirjeldada kui eelsoodumust ning soovi teenida avalikkuse ja ühiskonna huve. Erinevad uuringud on näidanud, et kõrgema avaliku teenistuse motivatsiooniga inimeste töösooritus on üldiselt parem (tuues nii kaasa ka avalike teenuste parema kvaliteedi) ning sellised töötajad kalduvad oma tööandjat valima just avalikust sektorist. Mändla sõnul tähendab see riigi kui tööandja jaoks tööjõu värbamisel potentsiaalset konkurentsieelist erasektori ees, kuid vaid siis, kui see eelis ka realiseeritakse.