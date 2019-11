Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon sai uue juhi

EstVCA juhatuse esimees Margus Uudam sõnas, et uue juhatuse peamiseks fookuseks on Eesti era- ja riskikapitali ökosüsteemi jätkuv arendamine ning Eesti ja Baltimaade turundamine globaalsetele era- ja riskikapitali investoritele.

“Koos riigiga oleme tänaseks üles ehitanud tugeva era- ja riskikapitali ökosüsteemi ja see on kaasa toonud ka märkimisväärse tulemuse. Investeeringute arv on kasvanud, oleme aidanud üles ehitada tugevaid ettevõtteid ja kapitali kättesaadavus on paranenud kõikidel iduettevõtete arenguetappidel. Eesti ja Balti riigid on tõusmas Põhjamaade ja Skandinaavia kõrvale uueks nn Uus-Põhjala piirkonnaks ning kogu regiooni era- ja riskikapitali turu jätkuva kasvu eelduseks on kõikide riikide koostöö,” sõnas Uudam.

Baltimaade era- ja riskikapitali turg on viie aastaga kasvanud seitse korda ning selle maht ulatub täna 2,8 miljardi euroni. Tugeva kasvu jätkumiseks on Uudami sõnul vaja tagada ka kohaliku investeerimisturu stabiilsust rahvusvaheliste era- ja riskikapitali investorite silmis.

“Jätkuvalt keskendume plaanitavast pensionireformist tingitud investeerimiskeskkonna ebakindlusega seotud probleemidele. Kavandatavad sammud mõjutavad oluliselt kogu ökosüsteemi toimimist ning peame väga põhjalikult läbi mõtlema, kuidas me tagame kohaliku era- ja riskikapitali turu jätkuva arengu ja jätkusuutlikkuse,“ lisas Uudam.