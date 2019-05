Eesti firma rakendab 4-päevast töönädalat

„Oli näha, et see on just see, mida inimesed loovagentuurides täna ootavad," põhjendab sammu ettevõtte partner ning tegevjuht Aigi Sool. „Tunnetasime mis on õhus ja vormistasime selle."

Sool märkis, et loovagentuuri toit on ideed, uued mõtted, kontaktid ja kogemused. Kõik see tuleb inimestest. Palju on mõttetööd, mis vajab nii koosolemist kui üksiolemist, erinevate inimestega suhtlemist. Koht ja kontor on selle juures järjest ja järjest vähem olulised. Kõike seda uutmoodi olemist ei saa lasta endast lihtsalt läbi voolata, vaid peab nö kinni püüdma ja realiseerima.

Tegevjuhi sõnul räägivad nad iga päev oma klientidega, kuidas käitusharjumused muutuvad. „Peame agentuuris nendele muutustele ka ise reageerima," tõdeb ta.

„Töötegemine on suures muutuses tänu tehnoloogia arengule ja sellega peab kaasas käima. Kõik peab muutuma: omanike suhtumine kasudesse, juhtide suhtumine kaasamisse, tiimi suhtumine koostegemisse. Sest ühiskonna võimalused ja väljakutsed on muutunud," räägib Sool.

„Inspiratsioon ja võimalused on õhus, tänavatel ja meie ümber. Selle kogemiseks on vaja aega, mis lõpuks kanaliseerub uuteks loovlahendusteks, mida tarbijana avalikus ruumis kogeme ning mis kliendile äritulemuse toovad," ütleb ta.

Vaba on iga teine reede

Praegu on otsustatud, et vaba on iga teine reede, mis annab töötajatele võimaluse puhata kaks korda kuus kolm päeva järjest ehk kokku saavad inimesed kuus palgalist lisapuhkuse päeva.

Sellist süsteemi rakendatakse septembrini ning siis otsustatakse järgmised sammud. Sool märkis, et ettevõttes on juba legaliseeritud kaugtöö meeskonna sees ning pool aastat Balil veeta ei ole probleem. Samuti on kontorisse teretulnud kõik lemmikloomad, töökaaslastelele tuuakse maitsmiseks koduseid kokanduskatsetusi. „ Töö tegemine on kogemus -suur osa meie ajast," räägib tegevjuht.