Eesti ihaldusväärseimaks tööandjaks kerkis uus firma

Töövõtjad valisid 2020. aasta Eesti ihaldusväärseimaks tööandjaks Telia Eesti, kes võttis armastatuima tööandja tiitli üle tänavu teise koha saavutanud Eesti Energialt. Kolmandaks kerkis LHV Pank, mis on ettevõtte parim tulemus CVKeskus.ee tööportaali poolt juba üheksandat järjestikust aastat korraldatud ihaldusväärsete tööandjate uuringu ajaloos.

Ihaldusväärsete tööandjate edetabelis olid tänavu veelgi domineerivamad ettevõtted, kes pakuvad võimalusi panustada tehnoloogia- või finantsvaldkonna arengusse - esikümnesse jõudsid ka TransferWise, Cleveron, Elisa Eesti, Swedbank, Pipedrive, Bolt Technology ja Playtech Estonia.

„Vaatamata tervisekriisist tekkinud ebakindlale ajale, on huvi ihaldusväärsete tööandjate heaks töötada väga suur - pea kaks kolmandikku (65%) töötajatest leidsid, et sobiva tööpakkumise korral on nad valmis oma tänast töökohta vahetama ja kandideerima ihaldusväärse tööandja tööpakkumisele," kommenteerib uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

„Palusime uuringus töötajatel hinnata ka parimate tööandjate omadusi, et paremini mõista, mis teeb ühe tööandja vastupandamatuks", kirjeldab uuringut Henry Auväärt ja lisab, et koguni 98% vastanutest leidsid, et ihaldusväärsed tööandjad on innovaatilised ettevõtted, kus töötavad ettevõtlikud inimesed. „Lisaks on ihaldusväärsetel tööandjatel töövõtjate silmis ausa tööandja maine, ettevõttes on head karjääri- ja arenguvõimalused ning seal viiakse ellu olulist eesmärki, mis ühtib töötaja isiklike eesmärkidega."

Kahekümne ihaldusväärseima tööandja sekka jõudsid veel ka Skype Technologies, Microsoft Estonia, Tallinna Lennujaam, Tallink Grupp, Utilitas Eesti, SEB Pank, Helmes, Apollo Group, Nortal ja Kaitseressursside Amet.

CVKeskus.ee korraldab Eesti ihaldusväärseimate tööandjate uuringut juba üheksandat järjestikust aastat. Tänavu viidi uuring läbi nii 2020. aasta esimeses kvartalis, kui ka kordusküsitlusena augustis ja septembrikuu alguses, et mõista paremini tervisekriisi mõju ja muutunud olukorda tööturul. Uuringus osales 5699 töötajat üle Eesti.