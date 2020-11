Eesti Panga nõukogu kinnitas uue asepresidendi

Veiko Tali asepresidendi kandidaadiks esitanud keskpanga president Madis Müller ütles, et hindab kõrgelt Tali pikaajalist kogemust finantssektori poliitika kujundamisel, tänu millele saab ta kiiresti ja tulemuslikult uude rolli asuda. „Samuti on Veiko end tõestanud võimeka juhina ning usun, et tema kogemus võimaldab tal edukalt panustada keskpanga kui organisatsiooni arendamisse ja juhtimisse." lausus Müller.

Veiko Tali: „Hindan kõrgelt Eesti Panga presidendi ja nõukogu usaldust ja pakutavat põnevat väljakutset. Eriti hea meel on võimaluse üle uuesti süvendatult panustada finantsteenuste valdkonna arengusse. Ehk õnnestub ka rikastada Eesti Panga juhtimist oma senise kogemuse ja ideedega."

Veiko Tali on töötanud alates 2011. aastast rahandusministeeriumi kantslerina. Enne seda on Tali töötanud samas ministeeriumis erinevatel ametikohtadel, sh finants- ja maksupoliitika asekantslerina, finantspoliitika osakonna juhatajana ning omandireformi ja väärtpaberituru osakonna juhatajana. Enne rahandusministeeriumisse minemist töötas Tali teadurina Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudis. Talil on ökonomisti kraad Moskva Riiklikust Ülikoolist ning on end täiendanud Roskilde ülikoolis, Joint Vienna Institute'is ning Harvardi Kennedy koolis.

Eesti Panga juhatus koosneb presidendist ja kahest asepresidendist. Alates 2019. aasta 7. juunist juhib keskpanka varasem asepresident Madis Müller, kelle ametiaeg presidendina kestab seitse aastat. Teise asepresidendi Ülo Kaasiku ametiaeg kestab 2021. aasta suveni.

Asepresidendi koht vabanes, kui mullu oktoobrist sel kohal töötanud Maive Rute teatas ootamatult ametist lahkumisest. Rute siirdub tagasi tööle Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse ja ettevõtluse (DG GROW) peadirektoraadi peadirektori asetäitjaks.