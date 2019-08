Eesti Panga president: halb stress tekib siis kui tööülesanded pole piisavalt selged või inimesel puudub kontroll oma töö üle

Minu arvates on tähtis teha vahet heal stressil, mis innustab ja annab hoogu, ja teisalt liiale mineval halval stressil, mis tekitab probleeme. Ise tajun, et hea stress on lausa vajalik. Eelmistel ametikohtadel on mul olnud kogemusi, kus huvitavad asjad on parasjagu otsa saanud ja pole selge, mida põnevat edasi teha võiks. Hea stressi puudumine tekitas mulle omakorda stressi.

Usun, et halba stressi tekitab inimestes sageli see, kui neil pole piisavalt kontrolli oma töö üle või pole inimesele pandud ootused piisavalt selged. Halb stress ei pruugi ilmtingimata tekkida suurest tööhulgast, sest olles innustunud ja tundes, et saad kõigega hakkama, ei ole töökoormus probleem.

Kui mul on tööl parasjagu palju kohustusi ja pinget, siis ma olen aeg-ajalt tajunud, et võin muutuda kannatamatuks ja vähem rahulikuks. Proovin sellisel juhul teadlikult jälgida, kuidas eri olukordades reageerin. Kindlasti annan endale aru, et mul ei ole õigust olla kodus abikaasa või lastega kannatamatu, kui mul on tööl parajasti pingelisem aeg.

Ma ei ole kunagi tajunud, et mul oleks liigset stressi, millega ma toime ei tule. Lähtun üldiselt põhimõttest, et inimene vastutab alati ise selle eest, kuidas ta olukorda hindab ja sellele reageerib. Proovin lasta ennast võimalikult vähe probleemidest kaasa kiskuda. Kui tekib harv olukord, kus ärritun või stressitase läheb väga kõrgele, siis tuletan endale meelde, et minu reaktsioon on alati minu enda otsus. Usun, et seeläbi on oma suhtumise kaudu ka võimalik nihutada piiri, millest alates stress halvaks muutub.