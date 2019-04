Eesti parimad ekspordikoolitajad on Ukrainas kulla hinda tõusnud

Lisaks programmi eestvedavale Marketingi Instituudile on Ukraina ekspordirevolutsioonis kaasa löönud ka Eesti Suursaatkond Kiievis, Eesti Välisministeerium, Ukraina Majanduse ja Kaubanduse Arengu ministeerium ja sealne Riiklik Ekspordiagentuur (Export Promotion Office). Pole välistatud, et programm jätkub ka järgnevatel aastatel ning rahastuse otsimine selleks käib.

Mida on Eestil Ukrainast õppida? Koostööd

Anu-Mall Naarits, Ukraina Eksprdirevolutsiooni programmi eestvedaja



Olles ekspordiprogramme ellu viinud kümmekond aastat, on mul olnud huvitav võrrelda eestlaste ja ukrainlaste suhtumist, käitumismudeleid, õpihasarti.



Mõistagi ei teadnud me 2 aastat tagasi esmakordselt Eesti Välisminsiteeriumi Arengukoostöö toetuse saanuna Kiievisse lennates, kas ja kui palju õnnestub meil oma koolitustega huvi tekitada, kas keegi üldse tuleb.



Kaks aastat on näidanud, et kuna me erineme oma süsteemsuselt, praktilisuselt ja online õppevõimalustelt enamusest Ukrainas levinud äriõppe koolitusformaatidest, on usaldus ja usk meisse olnud väga kõrge. Tõsi, mitte kõik meie juures õppinud ekspordijuhid ei pääse kohe oma ettevõtetes suuri muudatusi läbi viima, sest eks põllumajanduse ja näiteks masinatööstuse ettevõtetes on eesotsas ka palju vanast ajast pärit mõtlemist. Kuid on näha, et püütakse kogu hingest ja õpitakse väga kiiresti.



Kui Ukraina ettevõtted ekspordiks vajaliku ära õpivad, on nad Euroopas tugevad konkurendid kellele iganes, sest neil on olemas kõik vajalikud ressursid tootmiseks.



Kui küsida, mida meie koolitajad on ukrainlastelt õppinud, siis ilmselt eeskätt koostöövalmidust. See, kui kiiresti hakati omavahel jagama infot ja soovitusi kogemuste kohta Malis, Iraanis, Keenias ja paljudes teistes riikides ning kui kiiresti leiti omavahelised koostöökohad, on hämmastav. Meil Eestis tulevad ettevõtjad pigem enne koolitust ja paluvad, et „ärge hakake jälle rääkima, et peame koostööd tegema hakkama, me lihtsalt ei taha“.



Just seesama avatus ja soov igal juhul jõuda tulemuseni, isegi kui saadavat tulu jagatakse hiljem kümne ettevõttega, on iga kord mind isiklikult väga inspireerinud.



Selle koostöövalmiduse kohta on mul ka üks näide, kus Iisraeli kinnisvaraarendaja vajas oma uue kompleksi jaoks üle 3000 toa sisustamist mööbliga. Selle asemel, et olla kurvad ülejõukäivate mahtude üle, panid seitse Ukraina mööblitootjat seljad kokku ning said igaüks jõukohase osa panustada.