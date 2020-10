Eesti suurim meditsiinikontsern vahetab pool aastat ametis olnud tegevjuhi välja

"Me kõik teame, et see on olnud kogu meditsiinisektorile ülimalt sündmusterohke ja pingeline aasta, mistõttu oleme Tarmo Kärsnale arusaadavalt tänulikud tema panuse eest," rõhutas Confido grupi enamusosaniku KT Holding juhatuse esimees Tarmo Laanetu.

Küll aga tõdes ta, et omanikud näevad, et praeguses kiire kasvu faasis vajab meditsiinikontsern operatiivjuhtimise tasandil ennekõike head valdkonnatunnetust ja kontsernisisest kogemust. Seetõttu leiti üksmeelselt, et muudatused tegevjuhtkonnas on vajalikud.

Kuigi pool aastat ametis olnud tegevjuht lahku ametist, jätkavad Confido juhatuse liikmetena jgrupi finantsjuht Helin Tiido ja meditsiinivaldkonna eest vastutav Kadi Lambot, kes on ühtlasi ka ettevõtte suurim eraisikust osanik. Tegevjuhi kohusetäitja kohale asuv Risto Laur on viimased viis aastat juhtinud samuti KT Holdingule kuuluvat ettevõtet Pharma Holding.

"Sisseelamisaega meil pakkuda ei ole, kuid õnneks tunneb Risto hästi valdkonda ja grupi ettevõtteid. See on eriti oluline ajal, mil Confido teenustemahud on mitmekordistumas," selgitas Laanetu. Tema sõnul on ettevõtte jaoks suuremateks väljakutseteks Tallinnas Veerenni terviselinnakus vastvalminud Confido meditsiinikeskuse täiemahulise käivitamine ning lähikuudel uute kiirkliinikute avamine Tallinnas ning Tartus.

Confido Healthcare Groupi kuuluvad erinevate kaubamärkide all teenuseid pakkuvad kliinikud: pere-, üld- ja eriarstiabi pakkuv Confido Meditsiinikeskus, Nautica ja Lasnamäe Centrumi kaubanduskeskustes asuvad Confido Kiirkliinikud, Confido Vaimse Tervise Keskus, Confido Sõltuvusravikeskus, töötervishoiule keskenduv Confido Töötervishoid, radioloogiateenuseid osutav Confido Radioloogiakeskus ja laserravikeskus Vitaclinika.

Lisaks kuulub gruppi OÜ Arstlik Perenõuandla, mis haldab populaarset perearsti nõuandetelefoni 1220. Kokku koondavad grupi ettevõtted rohkem kui kahtesadat erinevat terviseteenuse pakkujat.