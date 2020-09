Eesti Turismifirmade Liidu juhiks valitud Tiit Pruuli: järgmise paari kuu otsused on Eesti reisisektorile elu ja surma küsimus

Värske presidendi Tiit Pruuli sõnul on Eesti turism ja kitsamalt reisisektor läbi aegade kõige kehvemas seisus, kus ettevõtete käibed on kukkunud 90%, valdkonnas töötavaid inimesi on massiliselt koondatud ning sektoril tuleb kriitilise hulga professionaalidega kevadeni vastu pidada, et siis oleks võimalik turismiteenused taaskäivitada.

„Võib liialdamata öelda, et järgmise paari kuu otsused on Eesti reisisektorile elu ja surma küsimus. Kui riik leiab vahendeid, et piisaval hulgal kõrge kogemusega reisieksperte kevadeni hoida, siis võime loota, et kodumaine reisiettevõtlus on uue kõrghooaja algul kosumisvõimeline," ütles Pruuli.

"Praegune keeruline aeg on näidanud, et Eesti inimeste vajadus professionaalselt korraldatud reisiteenuste ja adekvaatse info järele on väga suur. Me vajame professionaale nii selleks, et tohutus infoväljas orienteeruda, kui selleks, et ka pärast kriisi leiaksid välisturistid tee Eestisse. Seetõttu on kriitiliselt oluline, et need inimesed töötaks sektoris ka järgmisel kevadel," lisas Pruuli.

Pruuli hinnangul ähvardab abi saamata jäämisel reisisektorit häving ning Eesti ettevõtjatest tühjaks jäävad kohad täidavad välismaised reisiettevõtted.

„Kui turismiteenuste eksport on andnud seni kümnendiku riigi eksporditulust, siis tulevikus hakkaks maksutulu Eestist mööda jooksma, samuti kannataks Eesti reisijate mugavus, sest välismaised ettevõtted teevad plaane ja reisigraafikuid ikka nii, kuidas neile kõige sobivam on," selgitas Pruuli. „Enamikes Euroopa riikides on aru saadud, et turismisektorit tuleb kriisi ajal toetada, kuna kaudne turismi mõju ulatub ka paljudesse teistesse sektoritesse."

Seni ETFLi presidendina tegutsenud Külli Karing jätkab asepresidendina, teiseks asepresidendiks valis juhatus Aivo Takise. Veel kuuluvad Eesti Turismifirmade Liidu juhatusse Enn Vilgo, Heldur Allese, Sigrid Tammes ja Sven Lõokene.