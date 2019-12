Eesti ühes edukamas advokaadibüroos toimus huvitav juhivahetus

„Meie osanike kokkuleppe järgi roteerub juhtivpartner iga kolme aasta tagant. Advokaadibüroode tegevjuhid on üldjuhul ise advokaadid. Tegevjuhi perioodiline vahetumine aitab juhtidel säilitada tugevat sidet erialase tööga ning teisalt toob juhivahetus kaasa uusi ideid ja hoiab organisatsiooni muutumisvalmina," põhjendas juhivahetust Hannes Vallikivi. „Piret on kogu Derling Primuse tegevusaja olnud büroo juhatuses ja täitnud õige mitmeid juhtimisülesandeid. Teda hindavad väga kõrgelt nii kliendid kui ka kolleegid," jätkas Vallikivi.

Piret Blankin kommenteeris enda missiooni tegevjuhina: „Derling Primus jätkab sellega, mida hästi oskame - oleme klientidele toeks nende äritegevuses ja aitame õiguslike probleemide lahendamisel, me anname selget nõu ja teeme seda efektiivselt. Õigusturg toetab kasvu ning soovime leida uusi advokaate ja juriste kõigis peamistes tegevusvaldkondades."

Piret Blankinil on üle 20-aastane nõustamispraktika ja ta tegeleb peamiselt kinnisvara, ehituse ja haldusõiguse valdkonnas. Ta on esindanud kliente keerulistes ja avalikku huvi pälvinud kohtuasjades (tuulepargid, Rail Baltic, M/S Estonia jm). Tal on ärijuhtimise magistrikraad (EBS 2017) ja seega ta on üks vähestest advokaadibüroode juhtidest, kel on ka juhtimisalane haridus.