Ei leia töötajat? Tööandja maine võib töötajale olla tähtsam kui palganumber

Harjumaal Karjakülas rebaseid ja minke kasvatava AS Balti Karusnaha juhatuse liige Marge Tiidus ütleb, et „loomadega saab tegeleda ainult inimene, kes neid armastab ja nende eest hoolitseb, aga teda tulevad õpetama inimesed, kes valdkonnast midagi ei tea." Nende ettevõttes töötatakse põlvkonniti ja kaadrivoolavust pole.

„Ka nahastamist on töötajad teinud mitmeid kümneid aastaid. See muutub rutiiniks," nimetab Tiidus, rõhutades, et nemad täidavad kõiki karuslooma pidamise nõudmisi. „Turul on ka palju neid, kes seda ei tee. Lõppkokkuvõttes tahavad loomakaitsjad hävitada ettevõtmisi, kes nõudmisi täidavad. Kogu meie valdkond on ooteseisus." Kui karusnahahinnad turul muutuvad, siis alustatakse Tiiduse sõnul taas ja ehk tulevad ka nende töötajad Soome karusloomakasvatustest tagasi.

„Karjaküla alevikust 80% ongi kogu aeg olnud seotud karusloomakasvatusega, millega on siin tegeletud 1936. aastast. Kui ma tahan töötajaid leida, siis on mul Karjakülas järjekord ukse taga. Kõigil inimestel ei ole karusloomakasvatuse suhtes eelarvamust, kuigi karusloomavastased on kõvemini häält teinud kui pooldajad, aga ma usun, et neid on samapalju. Arvestama peab, et loomad on loomad ja inimesed on inimesed, kuigi loomadele on hakatud omistama inimlikke tundeid ja mõtteid, mistõttu me olemegi omadega rabas."

Oluline on ettevõtte tuntus

OÜ Kemmerling juhatuse liige Külli Ilves nendib, et töökuulutust nähes mõjutab ettevõtte tegevusala kindlasti töötaja esmast reageeringut. „Kui me otsime mobiilsete välikäimlate müügimeest, siis on töötajaid, kelle otsust kandideerida võib meie tegevusala mõjutada. Olgugi, et müügimehe töö puhul pole suurt vahet, kas ta müüb välikäimlaid, mööblit või muud kaupa/teenust - tööd tehakse peamiselt ikka telefoni ja arvutit vahendusel kontorilaua taga."

Ilvese arvates on välikäimlate puhastusteenindajaid leida ilmselt sama keeruline kui muid koristajaid. Kehtib reegel: kes tööd teha tahab, see ka teeb. Väliüritustele inimeste palkamisel on plussiks see, et lisaks üsna ebameeldivale tööle saab koristaja osa ka ürituse melust jms, mistõttu on töötajaid jälle lihtsam leida.

„Negatiivse varjundiga suhtumise vastu aitab ettevõtte enda hea maine hoidmise oskus," sõnab Külli Ilves. Kui ettevõte on tuntud ja kaubamärki teatakse, siis on töötajad rohkem valmis ettevõttesse tööle tulema ja nende värbamine lihtsam. „Loomulikult peab ka palk sobima, töökeskkond ja töökaaslased meeldivad olema."

Maine võib olla palgast tähtsam

Loe veel

Kuivõrd mõjutab ettevõtte negatiivne maine töötajaid? Eriti, kui vaja on otsida ja juurde palgata uusi inimesi?

Vastab tööandja turundus- ja värbamisagentuuri Brandem asutaja ja tegevjuht Marie Evart:

„Väga suurel määral. Palgainfo Agentuuri ja Brandemi koostöös korraldatud Eesti suurima tööturu-uuringu tulemused näitavad, et 89% inimestele on tööandja hea maine tööandja valikul oluline. Aina rohkem tehakse enne kandideerimist ettevõtte taustauuringut, külastatakse nende karjäärilehte, vaadatakse üle ettevõtte sotsiaalmeedia kontod, küsitakse sõpradelt-tuttavatelt nende töökogemusi. Erinevatest kanalitest kogutud infokillud mõjutavad inimese kandideerimise otsust väga suurel määral. Samuti pööratakse aina rohkem tähelepanu sellele, milline on ettevõtte ühiskondlik roll ja kas see ühtib inimese enda väärtustega. Ainult suure rahanumbri pärast oma väärtustega vastuollu üldiselt ei minda. Seda on näha eriti noorema generatsiooni puhul, kelle esindajad on pigem tihtipeale nõus madalama töötasuga, kui tööandjal on hea maine. Ja lisaks tegutsetakse valdkonnas, mis inimesele tõesti huvi pakub ning kus ta tunneb, et tal on võimalus areneda. Ka rahvusvahelised uuringud näitavad, et mainekate tööandjate juures ollakse valmis töötama isegi kuni 20% madalama töötasu eest.

Juhul, kui ettevõttel on negatiivne maine, siis kuivõrd peaksid potentsiaalsed töötajad seda pelgama? Alati ei pruugi näiteks mõne endise töötaja, kellega on töösuhe lõpetatud, jutt tõele vastata?

Kindlasti ei saa kommentaare täiesti arvesse võtta, samas võiks eeltööna kogutud infokilde siiski ära kasutada selleks, et otsustada, milliseid küsimusi kandidaat näiteks ise töövestlusel võiks võimalikult tööandjalt küsida. Valijaks ei ole ju ainult tööandja, vaid ka kandideerija, kes vestluse käigus peaks oma küsimustele vastused saama.

Millist pingutust nõuab ettevõttelt mainemuutus - pöörata see negatiivsest positiivseks?