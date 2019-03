Ei suuda õigeid otsuseid langetada? Kolm viisi kuidas seda oskust parandada

Nende kolme reegli järgimine parandab valikute tagajärgede prognoosimise võimet ning mõistmist, kas sa neid tagajärgi soovid.

Reegel nr. 1

Nobeli preemia laureaat Daniel Kahneman on öelnud, et liigne enesekindlus on esimene asi, mille ta minema pühiks, kui tal oleks võlukepike. Liigne enesekindlus on aga üldlevinud, eriti meeste, varakate ning isegi ekspertide seas. Liigne enesekindlus ei ole mitte universaalne fenomen- see sõltub erinevatest teguritest, nii kultuurilistest kui isiksuslikest, kuid on üsna tõenäoline, et oled otsustusprotsessi erinevate etappide valdamises enesekindlam kui peaksid olema.

Nii et esimene otsustamise reegel on: ära ole milleski kindel. Usud, et valik A viib tulemuseni B? See on vähem tõenäoline kui usud. Arvad, et tulemus B on parem kui C? Tõenäoliselt oled sa ka selles liiga kindel.

Kui sa lõpuks tunnistad, et oled liiga enesekindel, võid oma otsustamisloogikat analüüsida ning seda muuta. Mida sa veel mõtleksid ja kaaluksid, kui oleksid vähem kindel, et A põhjustab B või B on eelistatum kui C? Kas oled valmis tulemuseks, mis oleks drastiliselt erinev sinu oodatust?

Reegel nr. 2