Eksperdid selgitavad: kui lühem töönädal annab nii häid tulemusi, siis miks me kõik juba poole vähem ei tööta?

Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Éolane Tallinn AS elektroonikatööstuse uue tehase avamine Foto: Rauno Volmar

Üksteise järel tuleb uudiseid, kus lühemat töönädalat või -päeva rakendanud ettevõtted raporteerivad hüppeliselt paranevatest tulemustest. Kui see kõik on nii ilus, siis miks me kõik juba vähem ei tööta? Mida töönädala lühendamine riikide majandustele tähendab, kas samm sobib kõikidele riikidele ja on see tulevik, mis meid peatselt ees ootab?