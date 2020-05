Ekspert: enamik arvutiga töötajatest võiks jäädavalt minna üle kaugtööle. Mis saab produktiivsusest?

Twitteri tegevjuht Jack Dorsey esines möödunud nädalal avaldusega, milles märkis, et ettevõtte töötajad võivad jätkata kodus töötamist igavesti. Osaliselt oli Dorsey sõnum motiveeritud COVID-19 pandeemia tekitatud uuest reaalsusest - nimelt ei tähenda kontoritesse naasmine varasema olukorra taastumist. Teisest küljest tähistab see seisukoht paradigma muutust - mis juhtub siis kui teised organisatsioonid seda lähenemist kopeerivad? Mis saab siis kui see ongi uus normaalsus?

Tegelikult on see juba (osaliselt) juhtunud. Peamiselt kaugtööd viljelevad organisatsioonid (remote-first companies) on eksisteerinud juba pikka aega ning mitmed neist on vanemad kui kümme aastat. Sellesse innovaatiliste ettevõtete nimekirja kuuluvad näiteks Toggl, Basecamp, Automattic ja Stripe. Ka Eesti organisatsioonides pole kaugtöö mingi uudis, kuid erinevus on skoobis ja rakendajate hulgas - mitmed ettevõtted pidid tänavu digitaalse transformatsiooni läbi tegema kiirkorras.

Kas kaugtöö tegijad on produktiivsemad?

Projekti- ja meeskonnajuhtimise tarkvara arendava ettevõtte Basecamp tegevjuht Jason Fried pidas ligi kümme aastat tagasi TED konverentsil kõne teemal "Miks tööl ei tehta tööd?" (Why work doesn't happen at work). Oma ettekandes tõi Fried välja, et töötajad vajavad hea töö tegemiseks ja keskendumiseks pikki ajalõike, mil neid ei segata. Peamiste produktiivsuse pärssijatena nimetas ta juhte ja koosolekuid (managers and meetings).

Kui küsida inimestelt, mida nad vajavad selleks, et olla tõeliselt produktiivsed, siis Friedi sõnul on vastajad osutanud ühele kolmest valikust: koht või ruum, liikuv objekt, konkreetne aeg. Näidetena on mainitud "teist tuba", "kohvikut", "raamatukogu", "rongi", "lennukit", "väga varast hommikut" ja "väga hilist õhtut". Kõiki näiteid ühendavaks jooneks on segajate puudumine.

Kas eelneva põhjal võib järeldada, et kaugtöö puhul segajad puuduvad? Ja et kaugtöötajad on piiritult produktiivsed? Mitte päris. Uuringufirma Valoir tegi COVID-19 pandeemia ajal kodust töötavate inimeste näitel uuringu ning jõudis järeldusele, et kaugtöötajate produktiivsuskadu on kokku ligikaudu 1%. See on väga hea tulemus, sest pandeemia ajal pidid uue töörütmi vastu võtma ka need, kel puudus piisav digitaalne vilumus.