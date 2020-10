Ekspert Kredexi endise juhi lahkumisest: nõukogu peaks vältima sekkumist juhatuse tegevusse igapäevaste küsimuste lahendamisel

Kredexi endine juht Lehar Kütt lausus intervjuus Ärilehele oma lahkumisotsust selgitades, et pärast suurt rahasüsti hakkasid riigi esindajad äkki mikrotasandil Kredexi juhtimisega tegelema. "Traditsioonilise organisatsioonimudeli puhul peaks olema niimoodi, et operatiivjuhtimisega tegeleb juhatus ning strateegiliste küsimustega tegelevad nõukogu ja omanik. Aga praeguse kriisi puhul kujunes nii, et kõik tegelesid operatiivjuhtimisega, kohati lausa mikrojuhtimisega. Sellises olukorras ei näinud mina seal juhatuse liikmena väga rolli. Kui kõik teised teevad minu tööd, siis mis ma seal teen," rääkis Kütt Ärilehele.

Et asi oleks selge, siis mida endast kujutab strateegiline juhtimine ja mida operatiivjuhtimine?

Tartu ülikooli juhtimise õppetooli strateegilise juhtimise õppejõud Virgo Süsi selgitas, et strateegiline juhtimine hõlmab endas kõige põhimõttelisemaid organisatsiooni tegevust puudutavaid küsimusi. Selle raames määratletakse organisatsiooni visioon ehk vastatakse küsimusele mida tahame saavutada, missioon (miks me üldse olemas oleme?), väärtused (millest oma käitumises juhindume?) ja pikaajalised eesmärgid.

Strateegiline juhtimine tegeleb ka organisatsiooni tegevusulatusega, st millistel turgudel ja milliste toodete või teenustega organisatsioon tegeleb, ning defineerib äristrateegia, st kuidas loodetakse edu saavutada (nt mille poolest eristutakse konkurentidest)? Tegevustena hõlmab strateegiline juhtimine endas organisatsiooni ning selle väliskeskkonna analüüsi, strateegiliste plaanide koostamist ning plaanide elluviimise kontrolli.

Operatiivjuhtimine tegeleb organisatsiooni igapäevase tegevuse juhtimisega, nt personali küsimused, turundustegevused, tootmise korraldamine jne. Operatiivjuhtimine lähtub strateegilise juhtimise käigus seatud raamistikust ja eesmärkidest, see tähendab, et operatiivjuhtimine peaks viima strateegiliste eesmärkide täitmiseni, selgitas Süsi.

Suuremate organisatsioonide juhtimine jaguneb Süsi selgitusel tüüpiliselt kolme tasandi vahel: omanikud, nõukogu ja juhatus. Omanikud delegeerivad organisatsiooni juhtimise juhatusele ning määravad nõukogu, kes teostab kontrolli juhatuse tegevuse üle. Omanikud ise võivad, aga ei pruugi võtta ettevõtte juhtimisest osa kas nõukogu või juhatuse koosseisus.