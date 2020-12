Ekspert selgitab: kuidas raskel ajal töötajatele infot jagada, et see poleks paanikat tekitav infomüra

Kui ühiskonnas on palju toimumas ja olukord muutub kiirelt, süstib see paratamatult paljudesse muremõtteid. Seetõttu peab sisekommunikatsioon olema tasakaalukas ja kahe jalaga maa peal. Nii kevadel kui ka nüüd oleme Elisas oma töötajatel soovitanud säilitada rahu, kuid seejuures kutsunud üles käituma vastutustundlikult. See tähendab, et alati on kõige olulisem iga inimese tervis ja tema käitumine. Oleme näiteks oma inimestele öelnud, et Eesti ühiskonna jaoks on elisalased äärmiselt tähtsad, sest hoiame toimivana elutähtsaid teenuseid - meist sõltub tuhandete inimeste kodukontoritöö või video teel läbitud koolitund. Peame töötajatena püsima terved.

Ei pea olema alati all-business-stiilis suhtlus

Juba sadu aastaid on huumor ja meelelahutus aidanud keerulisemaid aegu ületada. Seetõttu peaks hea sisekommunikatsioon ka meelt lahutama, olema inspireeriv ja pakkuma erinevaid praktilisi soovitusi ja nõuandeid. Olgu selleks filmisoovitused, kodukontori treeningnipid või näiteks kolleegi praktilised nõuanded ajajuhtimisest, mis võivad päästa mõne töösse uppunud kolleegi päeva. Töökaaslasega üle laua vestlemist ja kohvinurgajutte on ju tunduvalt harvemini, mistõttu ka spontaanset ja meelahutuslikumat jutuajamist teemadel kus keegi käinud on või millist sarja õhtul vaadata, on vähem.

Kui ajad on teistsugused, tuleb ka siseüritustele teistmoodi läheneda. Jõuluaeg on saabumas ning kahtlemata soovivad inimesed ka sel aastal traditsioone jätkata, muljeid vahetada, aasta kokku võtta. Kui suure rahvaarvuga pidustused peavad jääma järgmist aastat ootama, siis ei tähenda see, et pühad jäävad tulemata. Seetõttu tasub veel sellesse hooaega planeerida nutikaid viise, kuidas inimesed kokku tuua. Olgu selleks näiteks virtuaalsed tiimide koosviibimised või intervjuude ja etteastetega telemagasini formaadis virtuaalne jõuluüritus, mida oma ettevõttega sel aastal korraldame.