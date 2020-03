Ekspert soovitab: mida kaugtööks vajalike töövahendite puhul arvestada ja kuidas kulusid optimeerida

Kindlasti ei tohi jätta tähelepanuta füüsilist tööd, mida vajavad töötajate seadmed, majasisesed serverid kui ka kõige pilvisemad pilved - olgu see siis töölepingu lõpetanud server või mõni selle komponent, katkenud ühendused või serverite füüsiline taaskäivitamine.

Praegu töötavad IT tugiteenustes inimesed suure koormuse all ja iga tööandja peab hoolitsema selle eest, et nii eluliselt vajalikud töötajad oleksid igati kaitstud ja hoitud. Vajadusel saab ja tulekski palgata lisajõudu välistelt partneritelt. Kui selleks on vaja muuta turvapoliitikaid, siis tuleks seda kindlasti ka teha pidades silmas nii hetkeolukorda kui ka võimalust, et lähemad kuud leevendust ei too.

Lisaks IT süsteemile, ei tohiks ka unustada inimesi endeid. Nii kodus töötav kolleeg kui teised sinu ümber, kes on oma sotsiaalsest ringkonnast praegu ära lõigatud, vajavad rohkem tähelepanu ja tuge. Kindlasti tasuks luua ka suhtluskanalid töösüsteemides, mis ei keskendu ainult töö tegemisele, vaid võimaldaks sotsialiseeruda ja vahetada kolleegidel nalju ning hoida käimas muud suhtlust, mis vähendaks ebameeldivat isoleerituse tunnet. Kui ettevõttes ei kasutata digitaalseid vahendeid, mis seda võimaldaks, siis on ka tasuta teenuste hulgas mitmeid, mida saab väga efektiivselt kasutada.

Ja mis kõige olulisem: näita ja ütle otse välja, et sa hoolid hetkel suure koormuse all olevast IT kasutajatoe töötajast, kolleegist, koostööpartneritest ja lihtsalt teistest inimestest enda ümber.