Tallinn pole aga edetabelis ainus Eesti linn. Tartu on 237. kohal ehk seal on elamine kallim kui edetabelis olevates Läti ja Leedu linnades.

Leedu linnadest on edetabelis veel 263. asuv Kaunas ehk seal on elamine kallim kui pealinnas Vilniuses.

Põhjanaabrite linnades on elamine siiski oluliselt kallim kui meil: Helsingi on edetabeli 90. kohal, Tampere on 110. kohal, Espoo 133.

Linnad on edetabelis järjestatud elukalliduse indeksi põhjal, milles arvestatakse nii elanike ostujõudu kui toidu, transpordi ja kommunaalteenuste hinda.