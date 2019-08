Elering sai ühe uue juhatuse liikme ja vajab uut finantsjuhti

Kalle Kilk on kuulunud ettevõtte juhatusse kaks ametiaega ja tal on elektroenergeetika doktorikraad TalTechist. Riina Käi tuleb Eleringi juhatusse Tallinnas Veest, kus ta töötas finantsdirektori ja juhatuse liikmena.

Veskimägi sõnul tuli Eleringile leida uus finantsjuht ja juhatuse liige, kuna senine ettevõtte finantsjuht Peep Soone ei soovinud järgmisel perioodil juhatuse liikmena jätkata. „Tahan Peepu südamest tänada pikaajalise ja väga tulemusliku töö eest Eleringi finantsjuhina. Eriti valmistab mulle rõõmu Peebu soov teistes ülesannetes oma kogemusi ja teadmisi Eleringi eesmärkide saavutamiseks jätkuvalt rakendada.“.

„Uue finantsjuhi sihtotsingu puhul seadsime kõrged nõudmised: kogemus börsil noteeritud ja reguleeritud äris tegutseva suure erakapitali põhise ettevõtte finantsjuhina, kellel on lisaks finantsvaldkonna kogemusele ka laialdased juhtimisalased oskused ning muutustele avatud mõttelaad. Riina vastas kõikidele seatud nõudmistele. Väheoluline polnud ka see, et finantsjuhi positsiooni vabanemisel soovisime parandada soolist tasakaalu Eleringi juhatuses,“ sõnas Veskimägi.

Eleringi nõukogu esimehe Timo Rajala sõnul on nõukogu kindel, et Kalle Kilgi ja Riina Käi näol on tegu parimate võimalike kandidaatidega Eleringi ees seisvate ülesannete täitmiseks. „Pean eelkõige silmas strateegilisi suurprojekte nagu elektrisüsteemi sünkroniseerimine ja sellega kaasnevaid investeeringuid uude taristusse.“

„Mul on väga hea meel liituda Eleringi professionaalse meeskonnaga, usun, et saan kasutada oma senist kogemust Eleringi ees seisvate väljakutsete tõhusaks lahendamiseks,“ ütles Riina Käi.