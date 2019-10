Endine minister läks energiakontserni Utilitas palgale

Andrus Zavadskise sõnul on kaasaegsed tuule- ja päikeselahendused väga konkurentsivõimelised ja Eesti kui tuuleenergia tootmiseks sobiv maa peab ära kasutama tehnoloogia võimalusi. “Eesti ressurssidega suudame ära rahuldada nii sisenõudluse kui ka olla energiat eksportiv riik,” usub endine Nelja Energia tehnikadirektor.

Priit Koit märkis, et arvestades Eesti taastuvelektri sektoris toimunud konsolideerumisi on oluline, et turul oleks tugevaid ja kompetentseid energiaettevõtteid, kelle jaoks on oluline uute taastuvenergialahenduste rajamine ning Tammist ja Zavadskise liitumine Utilitase meeskonnaga peaks võimaldama neil seda teha.

Utilitas on Eesti energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitase eesmärgiks on keskkonnasäästlik ja efektiivne energiatootmine ning säästliku energiatarbimise edendamine.

Utilitas varustab kaugküttesoojusega 4 870 hoonet, sealhulgas üle 170 000 kodumajapidamist kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas.