Enesekontrolli varjuküljed: kas ikka maksab ennast pidevalt piitsutada

Enesekontroll võib tuua kahetsuse. Kui inimesed peavad oma elule tagasi vaatama, siis kahetsevad nad liigset enesekontrolli (seda, et on eelistanud tööd lõbule) ning elu rõõmudest loobumist. Kahetsus tekib alles aja möödudes. Näiteks väga edukas tippjuht, kes on pidanud tippu jõudmiseks väga suuri ohvreid tooma, võib vanemaks jäädes ning oma elule tagasi mõeldes tunda, et on paljudest elu rõõmudest ilma jäänud.

Enesekontroll võib viia ülekoormuseni. Inimesed kipuvad toetuma kõrge enesekontrolliga inimestele, mis lõpuks võib viia läbipõlemiseni. Näiteks ei suuda kõrge enesekontrolliga inimene kolleegide palvetele vastu seista ning viimased laovad talle meeleldi kohustusi, sest teavad, et täidab need korralikult. Lõpuks kuhjubki tööülesandeid liiga palju.

Enesekontrolli kasutatakse seaduserikkumisteks. Head enesekontrollijad on oma ettevõtmistes edukad, sealhulgas ka - Kuigi kõrge enesekontrolliga inimesed on ebaseaduslike tegevustega ( olgu see hoolimatu kihutamine või pettused) seotud oluliselt väiksema tõenäosusega kui madala enesekontrolliga inimesed, siis juhul kui nad juba seda teevad, nad üldiselt vahele ei jää. Näiteks võivad kõrge enesekontrolliga hinnatud töötajad tegeleda edukalt ebaeetiliste asjadega, kuid nad ei jää vahele ega saa karistada. Lisaks, kõrge enesekontrolliga inimesed on kuulekad sotsiaalsetest normidest kinni pidajad, seda ka siis, kui see tähendab neile kahjulikke tegevusi ( näiteks tulemuse suurendamiseks illegaalsete ainete tarvitamist).

Enesekontroll ei sobi kõigile. Osadele inimestele võib enesekontroll tähendada enese alla surumist. Näiteks juhul, kui inimene tugineb ostsutele langetamisel rohkem tunnetele kui mõistusele. Näiteks , tunnetele põhjal otsuseid langetav töötaja ei pruugi tunda rahulolu, kuigi on ennast kontrollinud ning keeruka ülesandega hakkama saanud ning teda on selle eest tunnustatu. Selline inimene võib end tunda halvasti, et on töösse panustanud liiga palju enda teiste vajaduste ning soovide arvelt, näiteks pere ning sõpradega ajaveetmise arvelt.