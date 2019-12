Enn Pant: alati on otsuseid, mis valesti lähevad. Ma olen teinud väga palju vigu

Pandi sõnul teevad kõik inimesed vigu. „Iga viga õpetab midagi,“ lausus Pant, tuues üheks näiteks Tallinki Peterburi liini. „Avasime Peterburi liini. Saime 8 kuud kahjumit ja panime kinni. Võib öelda, et oli vale otsus, et liini avasime ja võib öelda, et oli õige otsus, et selle sulgesime, rääkis Pant. Tema sõnul tundus liin ahvatlev, kuid keegi ei osanud arvata, et sellepärast, et Vene piirivalve ja toll inimesi läbi ei lase, liin kokku kukub. Aga niimoodi juhtus.

Kõige keerulisemad aastad olid Pandi sõnul 1996, 1997 ja 1998, mil ettevõttega pidi kõige rohkem tegelema. Aeg oli keeruline, sest firma oli põhimõtteliselt pankrotis, keegi ei usaldanud neid ja kõige eest tuli ette maksta. „Firma mille ostsime oli selline mida keegi ei usaldanud, sest ta ei maksnud oma arveid. Seda keegi enam ei mäleta, aga nii see oli,“ meenutas Pant, lisades, et alustades ei olnud tegemist mingi suure äriga ja selle ülevõtmine oli seotud riskiga. Mistõttu ka paljud arvasid, et ta on hulluks läinud. Kui praegu on Tallink suur stabiilne firma, siis toona tuli võidelda elu ja surma peale.

Ühe firma arengu suure ja õnneliku juhusena tõi Pant välja SiljaLine’i ostu. „See tehing rippus juuksekarva otsas. Viimase hetkeni me vaidlesime lõpliku hinna üle ja vaidlus käis viimase kopika peale,“ rääkis Pant. Kui osapooled olid Londonis viimaseid läbirääkimisi pidamas, siis esitas Pant ultimaatumi: kui kella kolmeks ei ole kokku lepitud, siis ma sõidan minema ja rohkem sellest ei räägi.

Ilmselgelt ultimaatum aitas.