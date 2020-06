Eriolukord sundis paljud ilma tööta koju. Kas selle kodus istumise arvelt võib puhkused sel suvel ära jätta?

Puhkus. Foto: Jaanus Lensment

Puhkuste aeg on alanud ning on kuulda olnud arvamusi, et töötajad ei vajagi puhkust, kuna on nii pikalt saanud olla kodus ja tööd on olnud vähe. Nii see kindlasti ei ole, vastupidi - segadus, teadmatus, hirm enda ja lähedaste tervise ning majandusliku turvatunde pärast on tekitanud märkimisväärset stressi ning puhkuseks sunnitud kodusolemist kindlasti pidada ei saa, kirjutab Tööheaolu.