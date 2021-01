Ernst & Young Baltimaade õigusteenuste valdkonda asub juhtima Pekka Puolakka

„Olen seadnud eesmärgiks suunata kogu oma teadmistepagas EY Law arendamisele ja muutmisele igas mõttes, et tugevdada veelgi rohkem EY Baltimaade õigusteenuste valdkonda ning tuua uut energiat," ütles Pekka Puolakka. „Täna saab öelda, et EY õigusteenused on nii-öelda kiire kasvu faasis. Oleme Baltimaades suurim audiitor- ja ärinõustamise büroo, globaalselt on EY Law väga suur - meil on üle 3500 õiguseksperdi 90 riigis ning seda tuleb Baltimaade õigusteenuse kasvatamisel igakülgselt ära kasutada. Oleme tänu rahvusvahelisele haardele võimelised klientidele pakkuma kuluefektiivset teenust ning integreerima teiste riikide õigusosakondade know-how'd enda praktikatega."

Pekka Puolakka märkis, et kõige suurem väljakutse tema jaoks EY-s on muuta õigusteenuse kliendikogemus paremaks kui kunagi varem ning pakkuda multidistsiplinaarset õigusteenust, kasutades EY parimaid eksperte finantside, maksude, auditi, hindamiste, raamatupidamise jms valdkonnas. „Professionaalse teeninduse juurde käivad nii digitaliseerimine kui nutikas moderniseerimine. Oma tehnoloogiaäri aastate jooksul olen õppinud omaks võtma digitaalseid muudatusi, mis kujundavad meie igapäevaelu pidevalt. Need muudatused mõjutavad õigusteenuste arengut samamoodi nagu kõiki teisi professionaalsed teenused. Loodan EY meeskonnaga anda panuse ettevõtte õigusteenuse digitaliseerimisele, aidata üles ehitada efektiivne koostöövõrgustik ning luua parim kliendikogemus," lisas Puolakka.

„Oleme Eestis pakkunud õigusteenust vahet pidamata alates 2009. aastast, kuid selleks, et pidada sammu klientide kasvavate vajadustega ning kasutada paremini EY Law globaalset potentsiaali, on vaja suurelt mõelda ning minna pikkade sammudega edasi," lausus EY partner Ranno Tingas. „Usun, et Pekka viib EY õigusteenuse Baltimaades uude ajajärku ja toob siinsete klientide jaoks õigusteenused erinevatest riikidest väga lähedale. Kindlasti tekib Pekka juhtimisel EY-s täiendav suutlikkus klientide erinevaid soove täita."

Ernst & Young Baltic AS (ey.com/et_ee) on Baltimaade juhtiv ärikonsultatsiooni- ja audiitorbüroo. EY Eesti esinduses töötab 120 inimest. Rahvusvaheliselt on EY üks maailma juhtivatest auditi-, konsultatsiooni-, maksu- ja raamatupidamisteenuste, strateegia ja tehingute ning õigusnõustamise teenusete pakkujatest.